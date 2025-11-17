MRAZ „OBRAO“ POLA RODA: Najteža godina za uzgajivače jabuka iz južnog Banata, štete i do 95 posto

ZA uzgajivače jabuka iz južnog Banata ovo je bila jedna od najtežih proizvodnih godina, jer su im prolećni mrazevi „obrali“ od 50 do čak 95 posto roda. Teši ih to što je otkupna cena za prvu klasu ove voćke dvostruko veća nego lane, ali se, uprkos tome, samo retki mogu nadati nekakvoj zaradi. Ostali će biti zadovoljni, ako uopšte uspeju da pokriju osnovne troškove proizvodnje.

I ovoga puta najviše su stradali voćnjaci u okolini Bele Crkve i Vršca, zbog čega mali proizvođači iz tog kraja poslednjih godina sve češće odustaju od bavljenja tim poslom. Od Banatskog Karlovca prema Pančevu situacija je bila nešto povoljnija.

-Na smanjenje prinosa najviše su uticali prolećni mrazevi, koji su se u južnom Banatu pojavili u dva navrata, u martu i aprilu, baš u vreme cvetanja jabuke. Zato rane sorte, poput ajdareda, imaju najviše oštećenja. Generalno, stradale su sve crvene sorte. Njih gotovo da i nema, dok je zlatni delišes najbolje prošao, jer najkasnije cveta – objašnjava nam inženjer zaštite voća Dejan Pantelić, dajući primer da je sorta greni smit u Beloj Crkvi gotovo 100 posto izmrzla, a da je u Banatskom Karlovcu ima u solidnoj količini.

Dejan Pantelić

Zbog slabog roda i manjka domaće jabuke na tržištu, otkupna cena je značajno veća nego lane. Takozvana industrijska jabuka, koje ima najviše, košta do 25 dinara po kilogramu. Druga klasa se kreće oko 50 dinara, a prva, u zavisnosti od sorte, ide i do 75 dinara, a prošle godine je koštala između 35 i 40 dinara.

-Ko ima prvu klasu, može da izvuče neku zaradu. Ostali, teško. Izvesno je da će morati da dižu kredite, da bi kupili repromaterijal za iduću sezonu, a ti troškovi uopšte nisu mali. Zbog klimatskih promena i niskih otkupnih cena, sve više njih se okreće nekim drugim granama poljoprivrede – upozorava Pantelić.

Naš sagovornik smatra da bi ovaj problem trebalo sistemski bolje da se reši. Između ostalog, neophodno je da se uredi domaće tržište. Otkupljivača jabuke je malo, pa se, kaže, oni međusobno dogovaraju oko visine otkupne cene, što ide na štetu voćara. Koliko svi drugi bolje zarađuju od samog proizvođača, najbolje se vidi u makretima, gde se jabuke, koje se otkupljuju po ceni od 75 dinara, na rafovima prodaju za preko 150 dinara po kilogramu.

BERAČIMA DNEVNICE 5.000 DINARA

BERBA jabuka u južnom Banatu je, zbog manjih prinosa, završena ranije nego inače. Taj posao su uglavnom obavljali sezonci sa juga Srbije, čije se dnevnice kreću oko 5.000 dinara. Kada bude opalo lišće sa grana, uslediće rezidba, a dodatna muka za voćare je to što za taj izuzetno važan posao ima jako malo kvalifikovane radne snage. Njihove dnevnice veće su od berača.

U RUSIJU ZAOBILAZNIM PUTEM

U MARKETIMA u Srbiji ne dominira naša jabuka, već ona koja je uvežena iz Italije, zbog čega su naši voćari godinama okrenuti izvozu. Konzumnu jabuku i dalje izvoze u Rusiju, do koje sada stižu zaobilaznim putevima, a otvorena su im i tržišta Egipta, Saudijske Arabije i Kine, koja, pak, zbog velike udaljenosti, zahtevaju veću logistiku i troškove transporta.