OPASNA GODINA ZA RADNIKE U NEMAČKOJ: Za sledeću godinu planirana masovna otpuštanja - prognozira se dramatična situacija
NEMAČKA ekonomija suočava se sa još jednom teškom godinom — pokazuje nova anketa Instituta za nemačku ekonomiju (IW) iz Kolna. Promena na bolje se prema toj anketi na nazire i ne zna kada će doći do oporavka. Zbog toga mnoge kompanije planiraju smanjenje broja zaposlenih.
Nakon dve godine bez ekonomskog rasta, savezna vlada Nemačke i ekonomski instituti očekuju samo minimalan rast za tekuću godinu. Nakon pada u proleće, bruto domaći proizvod (BDP) je stagnirao u trećem kvartalu.
Za sledeću godinu, vlada predviđa rast BDP-a od 1,3 odsto. Glavna pokretačka snaga trebalo bi da budu milijarde državnih investicija u infrastrukturu, klimu i odbranu. Međutim, poslovna udruženja upozoravaju da su zbog visokih cena energije, poreza i rastućih socijalnih davanja potrebne duboke strukturne reforme.
Anketa: Izgledi i dalje sumorni
Očekivanja kompanija za 2026. godinu ne pokazuju znake oporavka. Prema istraživanju Instituta IW, četvrtina anketiranih kompanija očekuje veću proizvodnju ili poslovnu aktivnost nego u 2025. godini, dok skoro trećina predviđa pad.
Posebno teška situacija i dalje vlada u industriji. Očekivanja za proizvodnju ostaju negativna i za sledeću godinu. Nemačka industrija, prema IW, je previše pogođena trgovinskim sukobima, geopolitičkim tenzijama i slabljenjem globalne ekonomije. Pored toga, dodatne probleme stvaraju rizici u snabdevanju sirovinama i materijalima i smanjena konkurentnost zbog visokih troškova energije, regulacije i rada. Čak ni privatni pružaoci usluga nisu optimistični u pogledu sledeće godine, dok se situacija u građevinskom sektoru značajno poboljšala.
Mnoge kompanije planiraju manja ulaganja
Dugoročna kriza takođe ima posledice po investicije. Prema IW, 33 odsto kompanija planira da smanji svoje investicione budžete u narednoj godini, dok samo 23 odsto namerava da ih poveća. Dugogodišnja stagnacija investicija u nemačkoj industriji će se verovatno dodatno pogoršati, stavljajući industrijsku bazu pod još veći pritisak.
Započeti proces smanjenja zaposlenosti u industriji, koji traje već tri godine, nastaviće se i 2026. godine: 41 odsto industrijskih kompanija planira manje zaposlenih, a samo 15 odsto više.
Savezna vlada je već uvela poreske olakšice kako bi podstakla preduzeća da više investiraju.
Feniks-magazin/IK
