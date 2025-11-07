VELIKI OBRT OKO LUKOILA: Gunvor odustao od kupovine ruskog naftnog giganta

ŠVAJCARSKA trgovačka kuća Gunvor, koja je ponudila da kupi međunarodnu imovinu ruskog naftnog giganta, saopštila je u četvrtak da povlači svoju ponudu nakon što su Sjedinjene Države poručile da nikada neće odobriti taj posao.

Foto: Profimedia

- Predsednik Donald Tramp je jasno stavio do znanja da rat mora odmah da se okonča - objavio je zvanični nalog američkog Ministarstva finansija na mreži X.

- Sve dok Vladimir Putin nastavlja besmislena ubijanja, kremaljska marioneta, Gunvor, nikada neće dobiti licencu da posluje i profitira.-

- Saopštenje Ministarstva finansija je fundamentalno pogrešno i netačno - izjavio je portparol Gunvora, Set Pjetras, za Politiko. - U međuvremenu, Gunvor povlači svoju ponudu za međunarodna sredstva Lukoila.

Ove oštre izjave dolaze nakon što je Lukoil prošle nedelje saopštio da je prihvatio ponudu multinacionalne trgovačke kuće za kupovinu svog međunarodnog poslovanja, nakon što je Tramp najavio sankcije prema ovoj energetskoj kompaniji. Lukoil je naveo da američko Ministarstvo finansija mora odobriti posao pre nego što kompanija zvanično bude stavljena na crnu listu 21. novembra.

U Evropi, Lukoil poseduje dve rafinerije u Bugarskoj i Rumuniji, 45 odsto udela u holandskom postrojenju za preradu goriva i oko 2.000 benzinskih stanica.

Foto: Profimedia

Gunvor su 2000. godine osnovali švedski milijarder Torbjorn Tornkvist i Gennadij Timčenko, jedan od najbližih Putinovih saradnika, a kompanija je godinama bila najveći izvoznik ruske nafte u svetu.

Godine 2014, nekoliko dana pre nego što su SAD uvele sankcije nekadašnjem suvlasniku Gunvora nakon ruske aneksije Krima, Timčenko je prodao svojih 43,6 odsto udela u kompaniji. Od tada se Gunvor nastoji distancirati od Rusije.

- Gunvor je uvek bio otvoren i transparentan u vezi sa svojim vlasništvom i poslovanjem i više od decenije se aktivno distancira od ruskog trgovanja, prodajući rusku imovinu i javno osuđujući rat u Ukrajini - rekao je Pjetras.

- Radujemo se prilici da se ovo jasno nesporazum ispravi.