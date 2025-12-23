NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila veoma zanimljiv dubl.
Utorak
13.55 DPMM - Penang |1+&2+ (1,35)
18.30 Nigerija - Tanzanija 1&0-4 (1,70)
Ukupna kvota: 4,02
Predlažemo fikseve na glavne favorite na Afričkom kupu nacija uz koje dodajemo i nešto "sigurnije" kombinacije golova, a pored toga verujemo da će biti pogodaka na meču DPMM-a i Penanga koji u poslednje vreme igraju nešto otvorenije utakmice.
