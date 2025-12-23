Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak

В.М.

23. 12. 2025. u 07:10

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila veoma zanimljiv dubl.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за уторак

FOTO: Tanjug/AP

Utorak

13.55 DPMM - Penang |1+&2+ (1,35)

16.00 Senegal - Bocvana 1&0-3 (1,75)
18.30 Nigerija - Tanzanija 1&0-4 (1,70)

Ukupna kvota: 4,02

Predlažemo fikseve na glavne favorite na Afričkom kupu nacija uz koje dodajemo i nešto "sigurnije" kombinacije golova, a pored toga verujemo da će biti pogodaka na meču DPMM-a i Penanga koji u poslednje vreme igraju nešto otvorenije utakmice.

