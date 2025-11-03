"PONOSNI SMO NA CEO EKSPO KOMPLEKS" Mali: Nacionalni stadion biće jedan od tri najlepša stadiona u Evropi

NACIONALNI stadion u Beogradu biće jedan od tri najlepša stadiona u Evropi, izjavio je danas potpredsednik vlade i ministar finasnija Siniša Mali i dodao da na Ekspo kompleksu dnevno radi oko 5.000 ljudi.

Foto: Instagram/ mali_sinisa

- Ponosni smo na ovaj projekat, ali i na ceo Ekspo kompleks, na kome dnevno radi oko 5.000 ljudi - naveo je Mali na svom Instagram nalogu.

Kako je rekao, kada sve bude završeno 2027. godine, građani Srbije će više nego ikada imati razloga da budu ponosni na svoju zemlju.

Ekspo 2027 Beograd biće održan od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine uz učešće više od 120 država.

Očekuje se da će izložba tokom 93 dana trajanja manifestacije privući više od četiri miliona posetilaca.