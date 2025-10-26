NOVA PRAVILA NA BENZINSKIM PUMPAMA: Ako želite da kupiute ovo, morate pokazati ličnu kartu

OD 1. oktobra 2025. godine na benzinskim pumpama u Holandiji stupaju na snagu nova pravila za proveru starosne dobi. Svako ko želi da kupi cigarete moraće obavezno da pokaže ličnu kartu, bez obzira na to koliko ima godina.

Foto: Unsplash

Mera nije novi zakon, već zajednički dogovor više strukovnih udruženja. Povod za pooštravanje kontrole bila je učestala kritika dosadašnjeg sistema. Zaposleni na benzinskim pumpama i ranije su bili u obavezi da provere da li kupci duvanskih proizvoda imaju najmanje 18 godina, ali je ta obaveza često dovodila do sukoba sa kupcima.

Zbog toga su se udruženja BOVAG, VEMOBIN, NOVE i Drive dogovorila o jedinstvenom rešenju: od 1. oktobra 2025. na svim benzinskim pumpama koje su deo sistema važiće pravilo – bez dokaza o starosti nema prodaje duvana, čak ni ako kupac očigledno izgleda starije.

Prema udruženju BOVAG, nova pravila treba da rasterete zaposlene i spreče rasprave.

- Jedinstvena provera starosti sprečava svađe i obezbeđuje veću sigurnost u svakodnevnom radu - navodi se u saopštenju. Starost se proverava putem važećeg identifikacionog dokumenta ili digitalne provere starosti.

Deo šire antiduvanske strategije

Ova mera se uklapa u dugoročnu politiku holandske vlade protiv pušenja. Prodaja cigareta u supermarketima već je zabranjena 2024. godine, a od 2030. ni benzinske pumpe više neće smeti da prodaju duvanske proizvode. Tada će se cigarete moći kupiti samo u specijalizovanim prodavnicama.

Cilj ovih postepenih ograničenja jeste značajno smanjenje potrošnje duvana u zemlji. Pored zabrane prodaje, vlada se oslanja i na povećanje poreza i ograničenje oglašavanja. Predstavnici industrije očekuju da će se nova obaveza pokazivanja lične karte svakako ukinuti do 2030, kada benzinske pumpe više ne budu prodavale cigarete.

Mnogi kupci reaguju sa nerazumevanjem. Posebno stariji građani smatraju preterivanjem to što i oni moraju da pokazuju ličnu kartu. Vlasnici benzinskih pumpi, pak, ističu važnost zaštite zaposlenih i upozoravaju na moguće novčane kazne – oni koji ne poštuju obavezu provere rizikuju sankcije.

Nova pravila odnose se i na turiste iz Nemačke: svako ko u Holandiji želi da kupi cigarete treba da ima ličnu kartu pri ruci. Za kupovinu goriva ili drugih proizvoda ova obaveza ne važi.