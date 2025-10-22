MALI SA MMF O SPROVOĐENJU ARANŽMANA: Srpska ekonomija ostala otporna

PRVI potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas u razgovoru sa Misijom MMF-a u Beogradu da je srpska ekonomija ostala otporna uprkos globalnim izazovima i da je dalji cilj naše ekonomske politike da se zadrži rast privrede i nizak udeo javnog duga u BDP-u.

Tanjug

Delegacija Ministarstva finansija, predvođena ministrom Malim, započela je danas razgovore sa Misijom Međunarodnog monetarnog fonda koju predvodi Anet Kjobe.

Predstavnici MMF-a boraviće u Beogradu do 30. oktobra, a u tom periodu će izvršiti drugu reviziju aktuelnog aranžmana Instrument za koordinaciju politika, saopštilo je ministarstvo.

Prethodno je u junu ove godine okončano prvo razmatranje sprovođenja ovog aranžmana, Odlukom Odbora izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda o njegovom uspešnom završetku.

Predstavnici Ministarstva finansija i MMF-a su na sastanku razmatrali postignute i zadate ciljeve iz programa, kao i aktuelna makroekonomska kretanja.

Ministar Mali je upoznao sagovornike sa najnovijim makroekonomskim pokazateljima i istakao da je srpska ekonomija ostala otporna, uprkos globalnim izazovima.

Kako je rekao, uspeli smo da zadržimo makroekonomsku stabilnost, nizak javni dug i da dalje rastemo.

Siniša Mali je naglasio da je dalji cilj naše ekonomske politike upravo da se zadrži rast privrede, nizak udeo javnog duga u BDP-u, kao i da će se poštovati nivo deficita kada je reč o budžetu za narednu godinu.

Mali je istakao i da je prethodne nedelje, na sastanku u Vašingtonu, zamenik direktora MMF-a Bo Li, pohvalio napore Republike Srbije i uspehe naše monetarne i fiskalne politike, uprkos svim izazovima, izrazivši uverenje da će Srbija izazove da pretvori u šanse.

Na sastanku je zaključeno da su do sada u zadatim vremenskim okvirima ispunjeni svi zadati ciljevi iz aktuelnog aranžmana, te da se sada radi na ciljevima čiji je rok za završetak u narednom periodu.

Ispunjeni su ciljevi kao što su: jačanje ljudskih kapaciteta u Poreskoj upravi, priprema izveštaja o Planu investicija u sektoru energetike, objavljen je izveštaj o strukturi plata i zaposlenima u institucijama opšte države koje su uključene u registar Iskra, zatim sveobuhvatna analiza penzionog sistema Srbije, koja je u završnoj fazi pripreme...

Prema aktuelnom aranžmanu, fiskalni program je zasnovan na fiskalnom deficitu od najviše tri odsto BDP-a tokom investicionog programa do 2027. godine i 2,5 odsto BDP-a tokom 2028. i 2029. godine.

Na taj način će se balansirati prioriteti javne potrošnje sa fiskalnom disciplinom i dodatno smanjiti javni dug.

Prateće strukturne reforme i reforme državnih preduzeća, uključujući energetski sektor, doprineće ublažavanju fiskalnih rizika.

Aranžman Instrument za koordinaciju politika odobren je Republici Srbiji u decembru 2024. godine, i trajaće do kraja 2027. godine, odnosno 36 meseci.

Aktuelni program je savetodavnog karaktera i ne podrazumeva korišćenje finansijskih sredstava.

