MMF UPOZORAVA: Značajni rizici po globalni rast zbog tenzija između Kine i SAD

MEĐUNARODNI monetarni fond (MMF) upozorio je danas na "značajne negativne rizike" po globalni ekonomski rast usled novih tenzija između Kine i Sjedinjenih Američkih Država.

Direktor Odeljenja za Aziju i Pacifik pri MMF-u Krišna Srinivasan izjavio je da bi eventualno uvođenje većih carina i poremećaji u lancima snabdevanja mogli da smanje globalni rast za 0,3 procentna poena, prenosi Blumberg.

Kinesko-američki odnosi su u poslednje vreme ponovo pogoršani nakon što su Sjedinjene Američke Države proširile tehnološke restrikcije i predložile uvođenje carine na kineske brodove koji pristaju u američke luke.

Kina je odgovorila pooštrenim kontrolama izvoza retkih zemnih metala i drugih ključnih materijala, što je dodatno podiglo nivo nesigurnosti u međunarodnoj trgovini.

Srinivasan je naglasio da će posledice ovih poteza biti vidljive kroz poremećaje u lancima snabdevanja i moguće povećanje premija rizika, što bi moglo podići i kamatne stope u regionima pogođenim trgovinskim nesigurnostima.

MMF očekuje da će ekonomski rast u Aziji usporiti sa 4,6 odsto u 2024. na 4,5 odsto u 2025. i na 4,1 odsto u 2026.

Azijska ekonomija je trenutno otporna zahvaljujući jakom izvozu, tehnološkom bumu i povoljnim makroekonomskim uslovima, ali Srinivasan je naglasio da su trgovinske tenzije i dalje glavni izvor nestabilnosti.

