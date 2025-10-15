REPUTEO IZ BEOGRADA: Osvojio priznanje na GITEX Global 2025 u okviru CyberE71 izazova
AISA AI, prvi svetski AI SOC analitičar koji je razvila kompanija Reputeo i Beograda, proglašen je za jednog od pobednika prestižnog "CyberE71 izazova" na sajmu GITEX Global 2025, najvećem svetskom događaju posvećenom tehnologiji i startap inovacijama.
Ovo priznanje predstavlja veliko dostignuće za tim i važan korak napred u razvoju veštačke inteligencije za potrebe sajber bezbednosti, saopštila je kompanija.
AISA AI pomaže organizacijama da predvide, otkriju i neutrališu sajber pretnje pre nego što se dogode – unapređujući time bezbednost i otpornost digitalnih sistema.
Reputeo je startap kompanija u koju je investirao Telekom Srbija putem svog korporativnog Fonda za investiranje u startapove — TS Ventures.
Kompanija Reputeo, kako je navedeno, ponosna je što je imala priliku da predstavi svoja inovativna AI rešenja u okviru globalne konkurencije, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, GITEX GLOBAL timom i organizatorima CyberE71 izazova.
CyberE71 predstavlja najuticajniji fond u oblasti sajber bezbednosti i veštačke inteligencije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), čiji je jedan od osnivača Savet za sajber bezbednost UAE i renomirana kompanija G42.
Ovo priznanje i novo partnerstvo sa UAE ekosistemom inovacija označavaju važan korak u daljem jačanju saradnje između Srbije i UAE, kao i potvrdu izuzetnih odnosa dve zemlje u oblasti tehnologije i digitalne transformacije.
-Ovo je izuzetno priznanje za naš tim i potvrda da tehnologije koje razvijamo imaju globalni značaj. Nastavićemo da gradimo rešenja koja podižu nivo sajber bezbednosti i doprinose sigurnijem digitalnom okruženju, izjavio je Ivan Kadić, CEO i suosnivač Reputeo-a.
Tanjug
