REPUTEO IZ BEOGRADA: Osvojio priznanje na GITEX Global 2025 u okviru CyberE71 izazova

AISA AI, prvi svetski AI SOC analitičar koji je razvila kompanija Reputeo i Beograda, proglašen je za jednog od pobednika prestižnog "CyberE71 izazova" na sajmu GITEX Global 2025, najvećem svetskom događaju posvećenom tehnologiji i startap inovacijama.

Foto Tanjug

Ovo priznanje predstavlja veliko dostignuće za tim i važan korak napred u razvoju veštačke inteligencije za potrebe sajber bezbednosti, saopštila je kompanija.

AISA AI pomaže organizacijama da predvide, otkriju i neutrališu sajber pretnje pre nego što se dogode – unapređujući time bezbednost i otpornost digitalnih sistema.

Reputeo je startap kompanija u koju je investirao Telekom Srbija putem svog korporativnog Fonda za investiranje u startapove — TS Ventures.

Kompanija Reputeo, kako je navedeno, ponosna je što je imala priliku da predstavi svoja inovativna AI rešenja u okviru globalne konkurencije, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, GITEX GLOBAL timom i organizatorima CyberE71 izazova.

CyberE71 predstavlja najuticajniji fond u oblasti sajber bezbednosti i veštačke inteligencije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), čiji je jedan od osnivača Savet za sajber bezbednost UAE i renomirana kompanija G42.

Ovo priznanje i novo partnerstvo sa UAE ekosistemom inovacija označavaju važan korak u daljem jačanju saradnje između Srbije i UAE, kao i potvrdu izuzetnih odnosa dve zemlje u oblasti tehnologije i digitalne transformacije.

-Ovo je izuzetno priznanje za naš tim i potvrda da tehnologije koje razvijamo imaju globalni značaj. Nastavićemo da gradimo rešenja koja podižu nivo sajber bezbednosti i doprinose sigurnijem digitalnom okruženju, izjavio je Ivan Kadić, CEO i suosnivač Reputeo-a.

Tanjug

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta