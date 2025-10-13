Ekonomija

SNAŽAN SKOK: Jedna Trampova objava napravila potpuni obrt

Novosti online

13. 10. 2025. u 19:20

AMERIČKE akcije skočile su na današnjem otvaranju berzi nakon velikog pada u petak, pošto je američki predsednik Donald Tramp izjavio da će sve biti u redu" kada je reč o trgovinskim odnosima sa Kinom.

Foto: Profimedia

Nakon toga vrednost berzanskog indeksa Dow Jones porasla je za oko 579 poena, odnosno za 1,3 odsto, S&P 500 je dobio 1,5 odsto, a Nasdaq oko 2,0 odsto, preneo je CNBC.

Akcije tehnološke kompanije Orakl porasle su za više od četiri odsto, dok su AMD i Envidija uvećali svoju vrednost za više od jedan i dva odsto, a Brodkom za oko devet odsto nakon što je u ponedeljak ujutru zvanično objavio svoje partnerstvo sa kompanijom OpenAI.

Ovi potezi su usledili nakon što je Trampova objava na mreži Truth Social u nedelju sugerisala investitorima da predsednik možda neće sprovesti u delo svoju pretnju da će uvesti "masovno povećanje carina" Kini. Taj komentar u petak ponovo je doveo u prvi plan trgovinski rat Sjedinjenih Američkih Država sa Kinom i izazvao pad akcija, što je izbrisalo dva biliona dolara tržišne vrednosti. Američki potpredsednik Džej Di Vens je tokom vikenda rekao da će Vašington pregovarati ako Peking bude "spreman na razumnost".

(Tanjug)

