OD POČETKA GODINE PORASLE ZA VIŠE OD 50 ODSTO: Cena zlata dostigla novi rekord

CENA zlata dostigla je danas novi rekord i njegova cena na njujorškoj berzi Komeks premašila je u jednom trenutku 4.100 dolara za uncu.

Prema podacima sa berze, cena unce zlata je u 13.20 časova iznosila 4.102,5 dolara, a nakon toga je blago pala i u 14.25 časova se prodavala za 4.094,27 dolara po unci.

Kako navodi Fajnenšel tajms (FT), rast cene zlata delimično je podržan i povećanim ulaganjem u zlatne fondove (ETF). Samo u septembru, globalni investitori uložili su 15,5 milijardi dolara u ove fondove, što je drugo najveće mesečno ulaganje u istoriji.

Potražnja za sigurnim investicijama kao što je zlato je nadalje visoka zbog globalne ekonomske nesigurnosti i inflatornih pritisaka.

Blumberg je preneo da su cene zlata od početka godine porasle za više od 50 odsto.

Zlato se tradicionalno smatra sigurnim utočištem za kapital, pa ovako snažan rast cena često prati period nesigurnosti na finansijskim tržištima.

(Tanjug)