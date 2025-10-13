"KRUPNIM KORACIMA IDEMO KA 15. MAJU 2027." Mali: Još jednu radnu nedelju započinjemo sastankom na EXPO gradilištu

MINISTAR finansija Siniša Mali prisustvovao je sastanku na EXPO gradilištu u Surčinu.

Foto: Instagram/ mali_sinisa

- Još jednu radnu nedelju započinjemo redovnim sastankom na EXPO gradilištu u Surčinu. Jutros sam imao priliku da se sastanem sa predsednikom borda direktora kompanije „PowerChina International Group Limited“, gospodinom Tangom Juhuom.

Imali smo zaista konstruktivan i koristan sastanak, na kome smo razgovarali o izgradnji EXPO kompleksa u Surčinu, o izvedenim i planiram radovima i njihovoj dinamici. Nakon detaljnog preseka stanja na terenu, konstatovali smo da se radovi odvijaju prema planu, bez značajnih odstupanja, te da će sve biti završeno u predviđenim rokovima.

S obzirom na to da nam je plan da do kraja sledeće godine predamo „ključeve“ paviljona zemljama učesnicima, a kako bi pripremile svoje predstavljanje na EXPO, jasno je koliko su ovakvi sastanci značajni kako bi detaljno pratili svaki korak u postupku izgradnje i odmah reagovali, ukoliko za time postoji potreba.

Radovi u Surčinu se nastavljaju „punom parom“, i krupnim koracima idemo ka 15. maju 2027. godine i početku Međunarodne specijalizovane izložbe EXPO u Beogradu. Ponosni smo što ćemo biti domaćini rekordnom broju zemalja učesnica za jedan specijalizovani EXPO, što ćemo privući milione turista, i našu Srbiju celom svetu predstaviti u najlepšem svetlu - obajvio je ministar na svom Instagram nalogu.