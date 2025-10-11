BEZ GOTOVINE NE KREĆITE NIGDE: Ovo je suma koju uvek morate da imate kod sebe, inače ste u problemu

DANSKA preporučuje gotovinu i više opcija plaćanja radi pripreme na krizne situacije i moguće sajber ili tehničke kvarove.

Foto: Profimedia

Gotovina treba ponovo da se vrati u novčanik, to poručuje Nacionalna banka u Danskoj, koja sada daje preporuke i građanima i trgovinama kako bi bili što bolje pripremljeni u slučaju krizne situacije.

Kriza može nastati, na primer, usled hakerskog napada na kritičnu infrastrukturu ili zbog većeg tehnološkog kvara.

- Živimo u vremenu kada se stanovništvo mora pripremiti na moguće kvarove svih vrsta - kaže Ulrik Nødgaard., direktor Nacionalne banke.

To je vidljivo i iz ranijih događaja, kao što je kvar sistema platne kompanije Nets početkom leta, koji je paralisao celo kraljevstvo na tri sata. Ako dođe do nesreće, Nacionalna banka sada daje savete kako građani i preduzeća treba da se pripreme.

250 kruna po osobi

Preporuke nisu iznenada donete – više izvora upozorava da treba biti spreman ako bi veći kvar mogao pogoditi zemlju. To je bilo jasno i prošle nedelje, kada je direktor Danske obaveštajne službe Thomas Ahrenkiel izneo nivo pretnji za Dansku.

- Rusija vodi hibridni rat protiv Danske - rekao je Ahrenkiel jasno i glasno. Dok pretnja sa istoka vrši pritisak na sve, od banaka do vodoizvodnih sistema, raste i značaj pripreme za nepredviđene situacije.

Zbog toga Nacionalna banka sada savetuje sva danska domaćinstva da:

Imaju više opcija za plaćanje – platne kartice, gotovinu i rešenje za plaćanje preko telefona poput MobilePay-a.

Svako domaćinstvo treba da ima najmanje dve fizičke platne kartice različitih brendova. Zapamtite PIN-ove, jer većina offline plaćanja karticama funkcioniše samo sa PIN-om.

Imaju manju količinu gotovine. Preporuka je 250 kruna po osobi u domaćinstvu, ali procenite sami da li je potrebno više. Prednost je imati manju apoensku gotovinu i novčiće, što olakšava trgovinama da vraćaju kusur.

Kvarovi struje u Španiji

Gotovina je bila posebno korisna ranije ove godine, kada je veliki nestanak struje u velikim delovima Španije i Portugala trajao 20 sati.

- Trgovine treba da budu dobro pripremljene i da znaju kako da obrade offline plaćanja - dodaje Ulrik Nødgaard.

Ovakvi događaji su razlog što Nacionalna banka sada savetuje građane da ponovo drže gotovinu pri ruci, naročito jer nova analiza pokazuje da manje od polovine danskog stanovništva drži gotovinu u domaćinstvu.

- Iskustva sa Iberijskog poluostrva pokazuju da gotovina i druge opcije plaćanja mogu igrati važnu ulogu. Zbog toga sada više pažnje posvećujemo gotovini. Sa fizičkim karticama, gotovinom i mobilnim plaćanjem, građani su dobro pripremljeni - ističe Nødgaard.

Hibridni rat i digitalna sigurnost

Preporuke stižu u vreme kada su dronovi preletali Dansku, pro-ruski hakeri preuzimali kontrolu nad vodovodom na Zelandu, a banke beleže sve više pokušaja sajber napada.

Zbog toga preporuke o potrebi gotovine i dodatnih opcija plaćanja dolaze u pravo vreme.

- Preporuke nisu samo reakcija na ruski hibridni rat. Poslednjih godina opšta pažnja za sigurnost je povećana. Živimo u vremenu kada stanovništvo treba da bude spremno na kvarove svih vrsta. Sve što se ove godine desilo, uključujući sajber napade i kvarove kao kod Nets-a, potvrđuje potrebu za tim - kaže Nødgaard.

On naglašava da su alati koje treba koristiti u slučaju kvara isti, bez obzira na vrstu i uzrok, pa su preporuke univerzalne.

Priprema trgovina

Nisu samo građani ti koji treba da se pripreme na iznenadnu krizu. Kvar kod Nets-a pokazao je kako je veliki deo danskog poslovnog sektora ostao paralizovan jer nisu mogli primati uplate skoro tri sata.

Zbog toga preduzetnici treba da se pripreme za alternativne načine naplate.

Nacionalna banka savetuje sve prodavnice, restorane i druge biznise da:

Pripreme se za situacije kada plaćanja ne mogu da se obavljaju normalno zbog prekida rada, nestanka interneta ili krize.

Pripreme se za offline plaćanje karticama, ukoliko već primaju standardne platne kartice, i razmotre implementaciju rešenja za offline mobilna plaćanja.

Obezbede da osoblje zna šta treba da radi i da ima sve potrebne informacije i uputstva pre nego što situacija nastupi.

Analiza Nacionalne banke pokazuje da mnoge trgovine nisu sposobne da prime, posebno Apple i Google Pay, kada dođe do prekida i potrebno je plaćanje offline.

- Trgovine treba da budu dobro pripremljene i da znaju kako da obrade offline plaćanja. Preporučujemo širu primenu offline rešenja koja mogu da podrže i mobilne novčanike - naglašava Ulrik Nødgaard.

