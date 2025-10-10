POTEZ KOJI MNOGI PRAVE TOKOM VOŽNJE MOŽE DA VAS KOŠTA 200 EVRA: Pod prekršajem ste čak i dok vozilo stoji na semaforu - pravila u Španiji
ŠPANSKA saobraćajna uprava (DGT) upozorava da čak i kratak pogled u ogledalo za volanom može doneti kaznu od 200 evra i dva kaznena poena
Španska saobraćajna uprava (DGT) saopštila je da korišćenje ogledala ugrađenog u vizir za sunce tokom vožnje, pa čak i dok automobil stoji na semaforu, postaje kažnjivo.
To je jedna od onih sitnih navika koje mnogi vozači rade gotovo nesvesno. Čekaju da se upali zeleno, spuste vizir, otvore ogledalce i provere lice. Možda samo da poprave karmin ili da pogledaju da li im je frizura izdržala vetar.
Ali od sada, ovaj bezazleni ritual mogao bi da košta i do 200 evrauz dva kaznena poena, upozorava španska saobraćajna uprava.
Od zaštite od sunca do zamke za kaznu
Problem nije u samom viziru, već u ogledalcu koje se nalazi sa unutrašnje strane. Dok bi ono trebalo da služi isključivo za zaštitu od sunca tokom vožnje, DGT upozorava da ga mnogi vozači koriste za sređivanje dok su za volanom pa čak i dok stoje na crvenom svetlu.
Iako na prvi pogled deluje banalno, zvaničnici ističu da se oko 5 odsto saobraćajnih nesreća u Španiji događa upravo u takvim trenucima, kada vozači pogled skrenu s puta.
- Dovoljna je sekunda nepažnje da ne uočite opasnost ili da je sami izazovete – poručuju iz DGT-a.
Kazna ista kao za telefon ili navigaciju
Prema novim pravilima, upotreba ogledala na viziru dok je motor uključen, bilo da se vozilo kreće ili stoji, svrstava se u istu kategoriju prekršaja kao korišćenje mobilnog telefona, jedenje za volanom ili podešavanje GPS-a u toku vožnje.
Kazna iznosi 200 evra i dva kaznena poena na vozačku dozvolu.
Drugim rečima, čak i ako vas zaustavi semafor i samo na trenutak pogledate u ogledalo, rizikujete kaznu kao da ste tipkali po telefonu.
Saveti su, stoga, jednostavni: ako već morate da proverite izgled, stanite na bezbedno mesto, parking, pumpu ili mirnu ulicu, pre nego što se dohvatite ogledalca.
Stručnjaci za bezbednost na putevima podsećaju da vizir nije napravljen da bude „mini kozmetički stočić“, već da štiti od sunca i poboljša vidljivost.
Iako nova kazna izaziva burne rasprave u Španiji, DGT ističe da se ne radi o „punjenju budžeta“, već o prevenciji saobraćajnih nezgoda.
Zašto ovo pravilo ima smisla
Mnogi vozači smatraju da je reč o preteranoj meri, ali stručnjaci podsećaju koliko brzo sve može da se promeni na putu: pri brzini od 50 km/h, pogled skrenut na samo dve sekunde znači da vozilo prelazi gotovo 30 metara bez kontrole, koliko traje cela pešačka zebra.
Zato, sledeći put kada poželite da spustite ogledalce dok ste za volanom, setite se da vas taj "bezazleni pogled“ može koštati ne samo para i dozvole već i nečijeg života.
Bizportal
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
Komentari (0)