DVE MALE DOBRE VESTI Vučić saopštio: Izborili smo se da obe fabrike ne odu iz Srbije
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar VUčić saopštio je da u Zaječaru ipak ostaje da radi poljska fabrika, a u Subotici ostaje Svarovski.
- Dve male dobre vesti, dve male naše pobede su to što će ova poljska fabrika u Zaječaru, uspeli smo da postignemo dogovor, da ostaje do kraja 2026. godine u najmanju ruku. A to nam je uz pivaru jedino što radi u Zaječaru. Uskoro tamo ide i Jugoimort SDPR kako smo obećali da tamo pravi mali pa da širi taj pogon. Uspeli smo da u Subotici zadržimo Svarovski koji sam ja otvarao, a oni su već hteli da idu u Indiju, ali uspeli smo da to ostane do 2028. godine. Borimo se, trudimo...
HRVATSKA POSLALA NOTU CRNOJ GORI: Vratite Hrvatima imovinu u Tivtu i Dobroti
HRVATSKA je poslala Crnoj Gori diplomatsku notu, tražeći od nje da vrati imovinu pripadnicima hrvatske manjine u gradovima Tivat i Dobrota, preneli su hrvatski mediji.
09. 10. 2025. u 08:02
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
