DVE MALE DOBRE VESTI Vučić saopštio: Izborili smo se da obe fabrike ne odu iz Srbije

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar VUčić saopštio je da u Zaječaru ipak ostaje da radi poljska fabrika, a u Subotici ostaje Svarovski.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

- Dve male dobre vesti, dve male naše pobede su to što će ova poljska fabrika u Zaječaru, uspeli smo da postignemo dogovor, da ostaje do kraja 2026. godine u najmanju ruku. A to nam je uz pivaru jedino što radi u Zaječaru. Uskoro tamo ide i Jugoimort SDPR kako smo obećali da tamo pravi mali pa da širi taj pogon. Uspeli smo da u Subotici zadržimo Svarovski koji sam ja otvarao, a oni su već hteli da idu u Indiju, ali uspeli smo da to ostane do 2028. godine. Borimo se, trudimo...