Ekonomija

DVE MALE DOBRE VESTI Vučić saopštio: Izborili smo se da obe fabrike ne odu iz Srbije

В.Н.

09. 10. 2025. u 13:50

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar VUčić saopštio je da u Zaječaru ipak ostaje da radi poljska fabrika, a u Subotici ostaje Svarovski.

ДВЕ МАЛЕ ДОБРЕ ВЕСТИ Вучић саопштио: Изборили смо се да обе фабрике не оду из Србије

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

- Dve male dobre vesti, dve male naše pobede su to što će ova poljska fabrika u Zaječaru, uspeli smo da postignemo dogovor, da ostaje do kraja 2026. godine u najmanju ruku. A to nam je uz pivaru jedino što radi u Zaječaru. Uskoro tamo ide i Jugoimort SDPR kako smo obećali da tamo pravi mali pa da širi taj pogon. Uspeli smo da u Subotici zadržimo Svarovski koji sam ja otvarao, a oni su već hteli da idu u Indiju, ali uspeli smo da to ostane do 2028. godine. Borimo se, trudimo...

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OGLASIO SE JANAF: Obustavljamo saradnju sa NIS-om
Ekonomija

0 1

OGLASIO SE JANAF: Obustavljamo saradnju sa NIS-om

JADRANSKI naftovod (JANAF) saopštio je danas da obustavlja saradnju sa Naftnom industrijom Srbije (NIS) pošto, kako navodi, srpska kompanija nije dobila licencu potrebnu za nastavak izvršavanja Ugovora o transportu sirove nafte, čime od 8. oktobra prestaje mogućnost dalje realizacije ugovorenih aktivnosti.

09. 10. 2025. u 12:35

Politika
Tenis
Fudbal
CRNA GORA MORA DA IGRA NA POBEDU: Četi Mirka Vučinića preko potreban trijumf kako bi održala nade o plasmanu na Svetsko prvenstvo

CRNA GORA MORA DA IGRA NA POBEDU: Četi Mirka Vučinića preko potreban trijumf kako bi održala nade o plasmanu na Svetsko prvenstvo