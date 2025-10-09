NEMA NESTAŠICA, NI OGRANIČENJA: Ako vam odbiju stranu karticu na pumpi, gorivo možete kupiti na ova tri načina
SANKCIJE Naftnoj industriji Srbije (NIS) koje su SAD uvele zbog većinskog ruskog vlasništva u kompaniji na snazi su od jutros od šest časova.
Za građane se za sada ne očekuju nestašice derivata, ali moguća je izmena načina plaćanja, naročito ukoliko dođe do prekida u funkcionisanju inostranih platnih kartica.
Ukoliko platne kartice stranih sistema (Mastercard, Visa) prestanu da funkcionišu od danas, gorivo će moći da se plaća na tri načina: domaćom "Dina" karticom, gotovinom, kao i putem sistema "IPS pokaži".
Takođe, „Sa nama na putu“, Agro i Taksi kartice nastavljaju da rade bez prekida, potvrđeno je iz NIS-a.
Za pravna lica i veleprodaju omogućen je nesmetan promet u dinarima, pa će i korporativni kupci moći da nastave plaćanja redovno.
U NIS-u ističu da su zalihe nafte i derivata trenutno dovoljne i da su sve benzinske stanice uredno snabdevene. Kompanija navodi da joj je prioritet očuvanje stabilnosti tržišta i redovno snabdevanje građana.
NIS je, kako su naveli, još u martu pokrenuo zahtev za uklanjanje sa američke SDN liste, koji je dopunjen krajem septembra. Postupak delistiranja, međutim, opisan je kao „dugotrajan i kompleksan“.
Šta građani treba da znaju
Gorivo se i dalje može kupovati bez ograničenja.
Plaćanje inostranim karticama može biti otežano, pa se savetuje da građani uz sebe imaju gotovinu ili domaću "Dina" karticu ukoliko kupuju na NIS i Gasprom benzinskim pumpama
Sistem „IPS pokaži“ funkcioniše na svim modernizovanim terminalima NIS pumpi.
Snabdevanje tržišta derivatima i dalje je stabilno.
Država: Stabilnost snabdevanja je prioritet
Na sastanku kriznog tima u Ministarstvu energetike zaključeno je da Srbija ima dovoljno rezervi nafte i derivata i da će se „učiniti sve da energetski sistem zemlje ne bude ugrožen“.
Ukoliko situacija potraje, stručnjaci upozoravaju da bi dugoročno mogle da se jave poteškoće u uvozu sirove nafte, što bi zahtevalo dodatne logističke prilagodbe i nove rute snabdevanja.
