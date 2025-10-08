VEŠTAČKA INTELIGENCIJA HALUCINIRA, "Dilojt" se preznojava: Greška koja je skupo koštala moćnu kuću

JEDNA od najvećih svetskih konsultantskih kuća "Dilojt" našla se u centru skandala nakon što je priznala da je deo izveštaja izrađenog za australijsku vladu koji je sadržao niz ozbiljnih grešaka nastao uz pomoć - veštačke inteligencije.

Foto: pixabay

Kompanija je sada primorana da vrati deo novca za posao vredan 439.000 australijskih dolara (oko 290.000 američkih), nakon što je otkriveno da izveštaj sadrži reference na nepostojeće naučne radove i izmišljene izvore.

Reč je o nezavisnoj reviziji koju je Ministarstvo za zapošljavanje i radne odnose naručilo krajem 2024. kako bi procenilo probleme u kontroverznom sistemu socijalne pomoći koji automatski kažnjava nezaposlene. Izveštaj je objavljen početkom godine, ali je ispravljena verzija morala da bude postavljena na sajt vlade prošlog petka, nakon što je list "Australijan fajnenšel rivju" u avgustu otkrio da dokument obiluje greškama, uključujući i citate akademskih radova koji uopšte ne postoje.

Iako je vlada naglasila da se suština izveštaja i njegove preporuke nisu promenile, sama činjenica da je zvanični dokument izrađen uz pomoć veštačke inteligencije i da je "halucinirao" izvore - izazvala je ozbiljnu zabrinutost u javnosti.

VEŠTAČKA INTELIGENCIJA I STVARNI UDARAC NA REPUTACIJU

Skandal je bacio svetlo na tamnu stranu sve češće upotrebe alata veštačke inteligencije u velikim konsultantskim firmama. "Dilojt", kao i druge kompanije iz "velike četvorke" poput PwC, EY i KPMG, uložio je milijarde u razvoj veštačke inteligencije kako bi ubrzao procese revizije i analize. Cilj im je bio da "nadmudre" manje konkurente brzinom i obimom obrade podataka, ali je sada postalo jasno da ta brzina nosi i rizike.

Najveći od njih su tzv. "halucinacije" - situacije kada modeli veštačke inteligencije izmišljaju podatke, reference ili čak ceo izvor informacija koji ne postoji. Upravo se to dogodilo u izveštaju za australijsku vladu: u fusnotama su se pojavili radovi navodnih istraživača sa Univerziteta u Sidneju i Univerziteta u Lund u Švedskoj – koje niko nikada nije napisao.

Britanski računovodstveni regulator već je u junu upozorio da velike revizorske kuće ne kontrolišu dovoljno pažljivo kako automatizovani alati i veštačka inteligencija utiču na kvalitet njihovih izveštaja, iako se sve više oslanjaju na njih za procenu rizika i prikupljanje dokaza.

"PROBLEM JE REŠEN SA KLIJENTOM"

U dopunjenoj verziji dokumenta "Dilojt" je prvi put otvoreno priznao da je deo izveštaja nastao uz pomoć veštačke inteligencije za čiji je model licencu izdalo resorno ministarstvo. Iako kompanija ne tvrdi da je VI direktno izazvala greške, priznaje da su ispravljeni citati, reference i jedan sažetak sudskog postupka.

-Izmene ni na koji način ne utiču na nalaze i preporuke iz izveštaja, saopštio je "Dilojt", dodajući da je "pitanje rešeno direktno sa klijentom".

(rt.rs)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta