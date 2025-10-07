RUSKE MEĐUNARODNE REZERVE: Dostigle su novi rekord
MEĐUNARODNE rezerve Rusije ostaju na istorijskom maksimumu – na početku dana 1. oktobra dostigle su 713,301 milijardu dolara, saopštila je Centralna banka.
Na 1. septembar ovaj pokazatelj je iznosio 689,458 milijardi dolara, a na kraju dana 26. septembra – 713,3 milijardi.
Dakle, u proteklom mesecu rezerve su porasle za 23,843 milijarde dolara, ili za 3,46 odsto.
U protekloj godini međunarodne rezerve su porasle za 1,8 odsto i na 1. januar 2025. iznosile su 609,1 milijardu dolara.
Međunarodne (zlatno-valutne) rezerve Rusije predstavljaju visokolikvidnu stranu imovinu kojom raspolažu Centralna banka i vlada. One se sastoje od monetarnog zlata, specijalnih prava vučenja, rezervne pozicije u MMF-u i sredstava u stranoj valuti.
(sputnikportal.rs)
