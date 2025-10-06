NOVA PRAVILA NA GRANICI: Od 12. oktobra nećete moći da je pređete kao pre, Srbe čeka drugačija procedura
OD 12. oktobra, putnici iz Srbije koji ulaze u zemlje Šengenskog prostora, poput Hrvatske ili Grčke, suočiće se s novim, strožim pravilima ulaska.
Počeće s radom novi elektronski sistem za praćenje ulazaka i izlazaka, poznat kao EES (Entry/Exit System).
Ovaj sistem će zameniti dosadašnje ručno pečatiranje pasoša i ima za cilj da poveća bezbednost, spreči ilegalne boravke i smanji gužve na granicama.
Šta to znači za građane Srbije?
Prilikom prvog ulaska u Šengen, putnici će morati da daju otisak prsta i da se fotografišu. Ovi biometrijski podaci će biti sačuvani i koristiće se za buduće provere, što znači da se postupak obavlja samo jednom.
U praksi, to će izgledati tako što će putnici morati da izađu iz vozila i daju biometrijske podatke na graničnim prelazima. EES će pratiti sve ulaske i izlaske kako bi se precizno računao dozvoljeni boravak od 90 dana u periodu od 180 dana.
Koga se tiče EES?
Novi sistem će se primenjivati u 29 evropskih država: 25 članica EU (osim Kipra i Irske), kao i u Šengenskim zemljama koje nisu članice EU: Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj i Švajcarskoj.
Aleksandar Seničić, direktor JUTE, izjavio je da će se sistem uvoditi postepeno, u zavisnosti od tehničke spremnosti svake zemlje, a da aplikacija za unošenje ličnih podataka, koja bi trebalo da olakša proceduru, još uvek nije aktivna.
