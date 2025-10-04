KRIZA DRMA AUTOMOBILSKOG GIGANTA: Razmatraju smanjenje broja radnih mesta za 15 posto
FRANCUSKA fabrika automobila Reno razmatra smanjenje broja radnih mesta koje bi moglo uticati na čak 3.000 pozicija širom sveta, objavio je francuski novinski portal L’Informe.
Prema planu, smanjenje broja radnih mesta pogodilo bi službe podrške, uključujući ljudske resurse, finansije i marketing, za 15 odsto, prenosi danas Blumberg.
Reno je danas saopštio da ne može da precizira koliki broj radnika će ostati bez posla, jer još nije doneta nikakva odluka.
- S obzirom na neizvesnosti na automobilskom tržištu i izuzetno konkurentno okruženje, potvrđujemo da razmatramo načine da pojednostavimo, ubrzamo izvršenje i optimizujemo naše fiksne troškove - saopštila je kompanija.
