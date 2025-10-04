NIS ZATRAŽIO POSEBNU LICENCU OD AMERIKE: Podnet dopunjeni novi zahtev za odlaganje sankcija

KOMPANIJA Naftna industrija Srbije (NIS) podnela je dopunjeni novi zahtev Sjedinjenim Američkim Državama za odlaganje primene sankcija, saznaje Tanjug.

Foto: D. Milovanović

Kasno sinoć NIS je američkoj administraciji zvanično predao dopunjen novi zahtev za odlaganje sankcija, koje su do sada odlagane više puta.

Ministarstvo finansija SAD izdalo je 30. septembra novu posebnu licencu kojom je odloženo stupanje na snagu sankcija u punom obimu prema kompaniji NIS i kojom se kompaniji omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti najkasnije do 8. oktobra 2025. godine, saopštio je u sredu NIS.

Firma Jadranski naftovod (JANAF) saopštila je da je od američke Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC) dobila licencu za nastavak izvršavanja ugovora o transportu sirove nafte sa kompanijom NIS do 8. oktobra.

Kompanija je dodala da će se u narednim danima, preko američkog pravnog zastupnika i uz podršku Vlade Hrvatske, obratiti OFAC-u sa zahtevom za produženje licence.

Ruska strana u pregovorima o američkim sankcijama predložila je da Naftna industrija Srbije kupuje deo američke nafte, što bi bilo jedno od rešenja za ovu situaciju.

Tako bi, ukoliko SAD prihvate taj predlog, NIS nabavljao solidnu količinu američke nafte i dopremao je preko Jadranskog naftovoda (JANAF), koja bi se mešala sa drugom sirovom naftom i ušla u tzv. korpu nafte NIS-a.

Foto: Promo

Prema poslednjem odlaganju, sankcije NIS-u trebalo je da stupe na snagu 1. oktobra, ali je posle pregovora koje je vodio predsednik Aleksandar Vučić američka strana odlučila da pomeri taj rok za još osam dana.

Ministarstvo finansija SAD prethodno je izdalo 26. avgusta novu posebnu licencu kojom se NIS-u omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti najkasnije do 26. septembra 2025. To je bila šesta posebna licenca Kancelarije za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control - OFAC) pri Ministarstvu finansija SAD kojima je odložena puna primena sankcija prema NIS-u.

Američka administracija je polovinom decembra 2024. godine prvi put objavila da će zbog ruskog vlasništva uvesti sankcije NIS-u. Sankcije je tada trebalo da stupe na snagu 28. februara, ali su odložene za 30 dana.

NIS zatražio novu posebnu licencu Ministarstva finansija SAD

Kompanija Naftna industrija Srbije (NIS) podnela je Ministarstvu finansija Sjedinjenih Američkih Država novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 8. oktobra, kada ističe rok predviđen prethodnom licencom, saopštila je danas ta kompanija.

Kako je navedeno u saopštenju NIS-a, zahtev je podnet u petak, 3. oktobra.

- Kompanija NIS zahvaljuje svim domaćim i inostranim institucijama koje podržavaju napore da se kompaniji omogući nesmetano poslovanje - navode iz NIS-a.