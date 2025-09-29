Kako se menja kultura kupovine u Srbiji

Ako se vratimo deset ili petnaest godina unazad, kupovina je u Srbiji izgledala sasvim drugačije nego danas. Ljudi su odlazili u tržne centre, čekali redove ispred kasa i nosili kese kući. Gotovina je bila dominantan način plaćanja, a čak i oni koji su imali kartice retko su ih koristili van bankomata. Kada se pominjala online kupovina, uglavnom je bilo reči o tehnici – telefonu, televizoru ili računaru koji je bio jeftiniji nego u radnji.

To je bio početak e-commerce-a kod nas, rezervisan za one koji vole da prate cene i traže najbolju ponudu. Međutim, tada je većina i dalje želela da „vidi i opipa“ proizvod pre nego što ga plati.

Pandemija kao prekretnica

Prava promena dogodila se tokom pandemije. Kada su prodavnice bile zatvorene, mnogi kupci su prvi put kliknuli na „dodaj u korpu“ za namirnice, kozmetiku ili garderobu. Ono što je u početku bio strah – hoće li roba stići, da li će sve biti kao na slici, vrlo brzo je postalo navika.

Upravo tada su mnogi shvatili da online kupovina štedi vreme i energiju. Istraživanje tržišta elektronske trgovine u Srbiji pokazuje da je pandemija ubrzala rast e-commercea kod nas za nekoliko godina unapred. Ono što bismo možda doživeli tek 2027. ili 2028, desilo se već sada.

Ko danas kupuje online?

Danas su kupci raznovrsniji nego ikada. Za mlade od 18 do 24 godine telefon je glavni kanal kupovine – webshop im je prirodan poput Instagrama ili TikToka.

Grupa od 25 do 44 godine pravi je stub e-commercea – to su zaposleni ljudi kojima je važna praktičnost i koji kupuju gotovo sve: od odeće, preko tehnike, do hrane.

A možda najzanimljiviji podatak je rast starijih od 45 godina. Generacija koja je decenijama verovala samo fizičkim prodavnicama, sada sve češće naručuje online. Njima je i dalje važna sigurnost i jasne informacije, ali kada jednom steknu poverenje – vrlo rado se vraćaju.

Online kupci u Srbiji više ne pripadaju samo jednoj generaciji ili profilu – danas podjednako kupuju i mladi i stariji, a njihove navike i motivi se značajno razlikuju.

Plaćanje – pitanje poverenja, a ne samo izbora

Jedna specifičnost Srbije je da i dalje dominira plaćanje pouzećem. U razvijenim tržištima, kartice i digitalni novčanici su standard, dok kod nas mnogi žele sigurnost da plate tek kada vide proizvod. To je navika, ali i pitanje poverenja.

Zato trgovci koji žele da pridobiju kupce moraju jasno da pokažu da je njihov online shop bezbedan, da sarađuju sa pouzdanim provajderima i da imaju transparentne politike povraćaja. Tek tada se smanjuje otpor prema online plaćanju.

Poverenje potrošača jedan je od glavnih razloga za snažan rast online kupovine u Srbiji.

Nova kultura kupovine

Možemo reći da se u Srbiji razvija nova kultura kupovine. Ona više nije vezana za odlazak u radnju i keš na kasi, već za iskustvo koje počinje online – od prvog pretraživanja proizvoda, preko dodavanja u korpu, do trenutka kada kurir pozvoni na vrata.

Za trgovce to znači jedno: vreme je da kupovinu posmatraju kao celokupno iskustvo, a ne samo kao transakciju. Oni koji to razumeju – dobiće lojalne kupce i u godinama koje dolaze.

U Cubes-u kroz razvoj e-commerce rešenja i platformu Shoppsy, svakodnevno pratimo kako se te navike oblikuju i menjaju. Naša misija je da biznisima pomognemo da se prilagode toj novoj kulturi kupovine i da njihovi online shopovi budu spremni za budućnost.



