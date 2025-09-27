SAMO 27 DANA PRE ZATVARANJA SNORTER BOT TOKEN PRETPRODAJE – Rani pristup neće trajati dugo

PREPRODAJA potencijalno sledećeg vodećeg Telegram trading bota, Snorter Bot Token (SNORT), ulazi u svoju završnu fazu od 27 dana.

Foto: Cripto

Nazvan „snajperom meme kriptovaluta“ na Solani, Snorter je već prikupio više od 4 miliona dolara kroz ICO.

Posetite Snorter

Rani učesnici podržavaju projekat ne samo zbog njegove brzine u prepoznavanju breakout prilika, već i zbog obećanja da će malim trgovcima pomoći da izbegnu klasične zamke praćenja vrhova i trgovanja pod uticajem emocija.

Obezbeđivanje SNORT-a u fazi pretprodaje bilo je ključni faktor za rane investitore, jer samo držanje tokena smanjuje trgovačke naknade na industrijski minimum od 0,85% – jedna od nekoliko funkcija koje ga izdvajaju od konkurenata poput Maestro, Banana Gun i Trojan.

Međutim, sa samo 27 dana preostala, pretprodajna cena od 0,1051 dolara po SNORT-u neće dugo ostati. Nakon što je već nadmašio ranu rundu Banana Gun-a za više od 2,7 miliona dolara, Snorter se priprema za veliki uticaj kada bude uvršten na berze.

Za one koji sada prvi put primete odbrojavanje, još uvek ima vremena da obezbede tokene pre nego što cena potencijalno skoči na listingu.

Izbegavanje izlazne likvidnosti: kako mali trgovci mogu ući rano sa Snorterom

U trgovanju meme kriptovalutama, rano pozicioniranje je sve – najveće dobitke ostvaruju oni koji uđu pre mase. Za male trgovce, to je lakše reći nego učiniti.

Kada nova kriptovaluta postane popularna na X ili u Telegram grupama, obično je već kasno. Veliki igrači su već pozicionirani, a mali investitori koji žure da kupe u toj fazi često završe kao izlazna likvidnost.

Na primer, Shiba Inu (SHIB) je ranim kupcima doneo velike profite, ali oni koji su čuli za njega kasnije i kupili na vrhuncu 2021. i dalje imaju gubitke.

Sa druge strane, Snorter Bot Token menja pravila za kasnije pristigle maloprodajne trgovce: umesto da jure hajp, bot automatski označava prilike na osnovu realnih kriterijuma – provere likvidnosti, verifikacije ugovora i pametnih anti-rug filtera – kako bi izdvojio sigurnije i ranije ulaze.

Snorter skenira mempool na Solani i Ethereum-u i prati transakcije u realnom vremenu, prepoznajući novu likvidnost i lansiranja tokena u trenutku kada se pojave.

To znači da mali trgovci konačno mogu da se pozicioniraju uz najranije ulagače i imaju priliku da prodaju na vrhuncu tokena.

Zašto se Snorter izdvaja u odnosu na druge botove

Pitanje je: zašto koristiti Snorter? Zar drugi Telegram trading botovi već ne nude iste funkcije?

Zaista, tržište je zagušeno, sa velikim imenima poput Maestro, Banana Gun i Trojan. Maestro je bio jedan od prvih koji je popularizovao Telegram trgovanje, poznat po multi-chain pristupu i modelu pretplate. Banana Gun je privukao pažnju zbog brzog snajpovanja i tokena sa deljenjem prihoda. Trojan je dominirao na Solani zahvaljujući brzom izvršenju i nagradama u cashback-u, čak i bez tokena.

Snorter se jasno razlikuje od ovih botova. Prvo, ima najnižu strukturu naknada na tržištu. Većina botova naplaćuje oko 1% po trgovini, ali jednostavnim držanjem SNORT-a korisnici smanjuju naknade na samo 0,85%. To znači da više svake pobede ostaje u džepu korisnika, umesto da ode botu.

Pored toga, Snorter radi nativno na Solani, što mu daje brzinu poput Trojana, dok se priprema za širenje na Ethereum i druge EVM lance poput Maestro-a. U praksi, to znači da trgovci danas dobijaju izuzetno brzo izvršenje sa roadmap-om za šire tržište sutra.

Dok Banana Gun nagrađuje držaoce delom prihoda od naknada, Snorter pakira svoj token sa direktnim trgovačkim prednostima – popusti na naknade, neograničeno snajpovanje, nagrade za staking, prava na upravljanje i pristup naprednoj analitici. Za trgovce, to znači da token nije pasivno držanje, već aktivna prednost svaki put kada koriste bota.

U suštini, Snorter kombinuje brzinu Solane, širinu Maestro-a i snajpersku moć Banana Gun-a, ali sve to nudi po najnižoj ceni i sa tokenom bogatim funkcijama.

Šta sledi nakon listiranja SNORT-a?

Kako se Snorter Bot Token pretprodaja približava kraju 20. oktobra, pažnja se prebacuje na razvoj i šta je potrebno da Snorter učvrsti svoje mesto među vodećim trading botovima.

Prema roadmap-u, Snorter je trenutno u fazi dva, koja obuhvata Token Generation Event (TGE) i preuzimanje tokena, lansiranje beta bota za zajednicu i implementaciju bridging rešenja.

U fazi tri, Snorter planira širenje na EVM lance, uvođenje Telegram-integrisanih funkcija i lansiranje korisničkog dashboard-a, zajedno sa širim razvojem ekosistema.

U međuvremenu, tim je usavršavao funkcije povlačenja i copy trading-a. Povlačenja se testiraju kako bi se osigurale besprekorno obračunate naknade i tok transakcija, dok copy trading prolazi kroz poboljšanja pouzdanosti za glatko lansiranje.

Ukratko, Snorter napreduje brzo – usavršava tehnologiju, priprema token za listiranje i radi na novim funkcijama koje bi mogle biti dostupne ovaj ili sledeći mesec.

Brzina razvoja je razlog što popularni kripto influenser Borch Crypto vidi SNORT kao potencijalnu priliku za 50x profit nakon listiranja.

Samo 27 dana preostalo u Snorter Bot Token pretprodaji

Pre nego što odbrojavanje istekne, posetite zvanični sajt Snorter Bot Token-a i obezbedite svoje SNORT tokene koristeći SOL, ETH, BNB, USDT, USDC ili kreditnu karticu.

Za najlakše transakcije, koristite Best Wallet – WalletConnect-sertifikovani nekustodijalni novčanik, široko priznat kao jedan od najboljih kripto i Bitcoin novčanika na tržištu.

Stanja iz pretprodaje prikazuju se direktno u aplikaciji, sa jednostavnim procesom preuzimanja kada tokeni postanu aktivni. Vlasnici takođe dobijaju ekskluzivan pristup budućim lansiranjima projekata kroz sekciju Upcoming Tokens u okviru novčanika.

Best Wallet je dostupan na Google Play i Apple App Store

Pridružite se Snorter zajednici na X i Instagramu.

Posetite Snorter