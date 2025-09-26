BEĆA KUĆA DIKTIRA SVE: Evropske akcije rasle dok su stizale vesti o trgovinskoj politici Vašingtona

AKCIJE na evropskim berzama danas su uglavnom rasle, dok su investitori procenjivali najnovija saopštenja o trgovinskoj politici iz Bele kuće.

Foto Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Panevropski STOXX 600 je današnje trgovanje završio u porastu od 0,7 odsto, francuski CAC 40 dobio je 1,0 odsto, indeks Frankfurtske berze DAX 0,9 odsto, a londonski FTSE 100 oko 0,8 odsto, preneo je Si-En-Bi-Si.

Indeks STOXX Europe 600 Healthcare oscilirao je iznad i ispod stagnacije, pre nego što je zatvorio dan bez promene vrednosti.

Tokom noći, američki predsednik Donald Tramp objavio je da će od 1. oktobra biti uvedene carine od 100 odsto na uvoz farmaceutskih proizvoda u Sjedinjene Američke Države. Američki predsednik rekao je da će biti izuzete kompanije koje su izgradile proizvodne pogone u SAD.

Nakon Trampovih najava, stratezi banke Džej-Pi Morgan čejs umanjili su uticaj koji bi nove carine imale na farmaceutski sektor. Ipak, danske kompanije Novo Nordisk i Zeland farma su danas izgubile 3,5 odsto i 2,4 odsto, a finski Orion oko 1,9 odsto. Pored toga, Tramp je objavio da će takođe uvesti carine od 25 odsto na teške kamione od sledećeg meseca.

I trgovinska politika Evropske unije bila je u fokusu, nakon što je nemački list Handelsblat objavio da Brisel planira da uvede carine do 50 odsto na uvoz kineskog čelika u narednim nedeljama.

(Tanjug)