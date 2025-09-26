KAD IDE TURA, NE IDE GAS: Poruke HEINEKEN kampanje, kroz prizmu autentičnog ZERO HERO koncepta, došle do više od četiri miliona ljudi

Više od četiri miliona ljudi videlo je važnu poruku, koja ističe značaj odgovornosti u saobraćaju prilikom konzumacije alkohola – „Kad ide tura, ne ide gas“. U pitanju je sada već tradicionalna kampanja kompanije HEINEKEN Srbija, koja godinama beleži sjajne rezultate, dok je ove nadograđena jedinstvenim konceptom ZERO HERO – posvećenom svim vozačima koji biraju bezbednost i odlučuju da sednu za volan isključivo kada su „na nuli“.

Foto: Promo

Sa ciljem da dodatno podigne svest o ovoj značajnoj temi, HEINEKEN je u saradnji sa Auto-moto savezom Srbije realizovao niz aktivnosti tokom letnjih meseci. Posebnu pažnju javnosti privukla je aktivacija u popularnom beogradskom mestu za izlaske, Gastrošoru, gde su posetioci, na bravama automobila, zaticali simbolične „katance“. Poruke na istim jasno su poručile da ZERO HERO ne vozi ni kad popije samo jedno pivo, ni kad živi tu na pet minuta, ni kad je dobro jeo, ni kad nema žive duše na ulicama. Uz to, sprovedena je i anketa o navikama u vožnji, koja je dodatno „osvestila“ vozače.

Foto: Promo

„Mi u HEINEKEN-u već godinama dosledno radimo na tome da ukažemo na važnost odgovorne konzumacije. ZERO HERO koncept je korak dalje u tom pravcu – zasnovan na ideji da su prave vrednosti upravo u svakodnevnim izborima koje donosimo. Zato smo i prikazali najčešće izgovore koje vozači koriste, kako bismo na kreativan ali i edukativan način, na mestu donošenja odluke, istakli da treba da imamo nula kompromisa kada je vožnja pod dejstvom alkohola u pitanju“, poručio je Dragan Lupšić, direktor korporativnih poslova HEINEKEN Srbija.

Foto: Promo

Tokom trajanja projekta objavljeni su brojni članci i TV prilozi o značaju odgovorne vožnje, uz ključne poruke na bilbordima širom Srbije, a važan kanal komunikacije bile su i društvene mreže. Podršku su pružila i poznata lica, poput novinara Mladena Alvirovića, glumca Slavena Došla i influensera Marte Lović i Miće Ašćerića. Kombinacija različitih komunikacionih kanala doprinela je velikoj vidljivosti kampanje koja je dosegla više od četiri miliona ljudi.

HEINEKEN Srbija će i u narednom periodu nastojati da motiviše sve učesnike u saobraćaju da budu heroji svakodnevice – savesni vozači.