NOVO POVEĆANJE PLATA I MINIMALNE ZARADE: Ovo se dešava prvi put u istoriji Srbije

В.Н.

21. 09. 2025. u 10:35

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je da ide i povećanje minimalne zarade od 1. oktobra 9,4 posto, a na to od 1. januara u iznosu od 10,1 odsto.

Foto: P. Mitić/N. Skenderija

- Time smo želeli da pokažemo brigu za naše građana da učinimo društvo pravednijim i pravičnijim. Minimalna zarada od 1. januara biće 551 evra, a po prvi put u istoriji Srbije da ćemo imati pokrivenost minimalne potrošačke korpe sa minimalnom zaradom od 111 posto. To govori koliko napredujemo i koliko ljudi mogu da pristojnije i lakše žive - kaže predsednik.

Novosti

Ukazao je da je neto plata medicinske sestre u januaru 2025. godine bila 740 evra, a nakon povećanja plata biće 778 evra.

- Plata lekara specijaliste je bila 1.371 evro, a biće 1.440 evra. Nastavni kadar sa sedmim stepenom stručne spreme, dakle, vaspitači, učitelji, nastavnici u osnovnim školama i srednjim školama, nastavnici praktične nastave sa razrednim starešinstvom u evrima plata je bila 923 evra biće 969 evra. Sa povećanjem od 1. januara, to značajno prelazi platu od 1.000 evra. Samo hoću da to znate i to je, naravno, prvi put u istoriji Srbije - rekao je Vučić.

TANJUG/ JOVANA KULAŠEVIĆ

Dodao je da će plata nastavnog kadra sa sedmim stepenom stručne spreme bez razrednog starešinstva biti povećana sa 862 evra na 906 evra i da će biti blizu 1.000 evra posle dodatnog povećanja u januaru mesecu.

