MAJKE U SRBIJI DOBIJAĆE POSEBAN STAŽ: Imaće veću penziju, uslovi su jasni i jednostavni
ZAKON o penzijskom i invalidskom osiguranju doneo je važnu novinu za žene koje su majke – pravo na takozvani poseban staž.
Ipak, deo ovih prava počinje da se primenjuje tek od 2032. godine, što znači da će mnoge buduće penzionerke morati da sačekaju.
Šta majke dobijaju?
Majke sa jednim detetom: 6 meseci posebnog staža
Majke sa dvoje dece: 12 meseci posebnog staža (od 2032.)
Majke sa troje i više dece: odmah ostvaruju uvećanje staža od 2 godine
Ali, važno je znati: ovaj staž ne znači raniji odlazak u penziju, već utiče samo na obračun i visinu penzije, piše Kurir.
Dakle, i majka sa troje ili jedanaestoro dece mora da ispuni standardne uslove – godine života i godine radnog staža. Broj dece preko trećeg ne donosi nikakva dodatna prava.
Kako se dobija poseban staž?
Poseban staž se utvrđuje tek na zahtev osiguranika i donosi se rešenjem PIO fonda.
Ne računa se u minimalni uslovni staž, već samo povećava koeficijent za obračun penzije.
Zakon predviđa i ograničenje – ukupni penzijski staž ne može preći 45 godina, uključujući i poseban dodatak.
Koliko to znači u novcu?
Žena sa troje dece i penzijom od 30.000 dinara može da očekuje povećanje od oko 10 odsto – dakle, nova penzija bi bila 33.000 dinara.
Majka sa dvoje dece, pod istim uslovima, dobiće povećanje od oko 5 odsto (1.500 dinara), ali tek posle 2032. godine.
Kako do rešenja PIO fonda?
Evo vodiča korak po korak:
- Provera uslova za penziju
- Žena mora da ispuni osnovne uslove za starosnu ili prevremenu penziju.
- Poseban staž se ne priznaje unapred.
- Prikupljanje dokumenata
- Izvod iz matične knjige rođenih za svako dete
- Lična karta
- Eventualno dokaz o državljanstvu
- Podnošenje zahteva u filijali PIO fonda prema mestu prebivališta Ili elektronski, preko eUprave
- Obrada i donošenje rešenja
PIO fond donosi rešenje na osnovu dokaza
6 meseci staža za jedno dete
12 meseci za dvoje dece (od 2032.)
2 godine staža za treće i svako naredno dete
Na kraju postupka, žena dobija rešenje o priznavanju posebnog staža, koje uvećava njenu penziju.
