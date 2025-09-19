SRBIJA OTVARA VRATA BELORUSKOJ ČOKOLADI: Fabrika "Spartak" želi na naše tržište

POKRAJINSKI sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević, koji predvodi zvaničnu delegaciju AP Vojvodine u gradu Gomelju u Belorusiji, posetio je danas najveću fabriku čokolade u toj zemlji "Spartak", čiji su predstavnici pokazali spremnost za saradnju i učešće na tržištu Srbije. "Godišnji kapacitet fabrike iznosi više od 26.000 tona.

Foto: Shutterstock

Iako osnovana pre više od jednog veka, fabrika danas posluje veoma savremeno, zapošljava preko 2.000 radnika i proizvodi više od 360 različitih artikala", istakla je generalna direktorka Tatsjana Lisitsina.

Sekretar Ivanišević izrazio je zadovoljstvo i pozvao domaćine da u narednom periodu posete Vojvodinu, obiđu srpske fabrike čokolade i konditorskih proizvoda i predstave svoje artikle na sajmovima.

Ovaj predlog naišao je na veliko interesovanje beloruskih partnera, koji su pokazali spremnost za saradnju i učešće na tržištu Srbije, navedeno je u saopštenju.

(Tanjug)