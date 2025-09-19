SRBIJA OTVARA VRATA BELORUSKOJ ČOKOLADI: Fabrika "Spartak" želi na naše tržište
POKRAJINSKI sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević, koji predvodi zvaničnu delegaciju AP Vojvodine u gradu Gomelju u Belorusiji, posetio je danas najveću fabriku čokolade u toj zemlji "Spartak", čiji su predstavnici pokazali spremnost za saradnju i učešće na tržištu Srbije. "Godišnji kapacitet fabrike iznosi više od 26.000 tona.
Iako osnovana pre više od jednog veka, fabrika danas posluje veoma savremeno, zapošljava preko 2.000 radnika i proizvodi više od 360 različitih artikala", istakla je generalna direktorka Tatsjana Lisitsina.
Sekretar Ivanišević izrazio je zadovoljstvo i pozvao domaćine da u narednom periodu posete Vojvodinu, obiđu srpske fabrike čokolade i konditorskih proizvoda i predstave svoje artikle na sajmovima.
Ovaj predlog naišao je na veliko interesovanje beloruskih partnera, koji su pokazali spremnost za saradnju i učešće na tržištu Srbije, navedeno je u saopštenju.
(Tanjug)
Preporučujemo
VUČIĆ SUTRA NA VOJNOJ PARADI: Predsednik potom uručuje odlikovanja u Palati Srbija
19. 09. 2025. u 15:28
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
17. 09. 2025. u 13:52
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"NE MOGU DA TE GLEDAM": Oliver Dragojević sa OVOM pevačicom nije hteo da nastupa - zato što je Srpkinja
NEKADAŠNjA pevačica Koktel benda Jelena Ristić, svojevremeno je otkrila detalje s koncerta na kojem su nastupali Kemal Monteno i Oliver Dragojević.
19. 09. 2025. u 09:13 >> 09:22
Komentari (0)