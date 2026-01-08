RUSIJA SLAVI: Poljska probala da zarije nož u leđa Rusima - evo šta je upravo doživela
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" nisu bile tako "bajne i sjajne" po Rusku Federaciju kao nedavne, kada je počelo ukidanje apsolutne zabrane za učešće ruskih ekipa, a i pojedinaca, ali... nastavak je ipak obradovao Ruse.
Dok dobar deo sveta prati šta se dešava tokom četvrte godine ovog krvavog sukoba (najnovije vesti iz Ukrajine uživo možete da pratite na posebnoj stranici portala "Novosti" - kliknite OVDE), sve su zanimljivija dešavanja i u sportskim krugovima daleko od linija fronta.
Tamo je dugo, od početka pomenutog rata, vladalo pravilo da Rusi gotovo nikako ne mogu da učestvuju u međunarodnim takmičenjima, odnosno u nekim (ne svim) sportovima mogu jedino kao pojedinci, koji će se pritom izjašnjavati kao "neutralni sportisti" i kojima je zabranjeno isticanje i nastupanje u nacionalnim obeležjima.
To je počelo da popušta u poslednje vreme, ali... Poljska je odlučila da "popuštanje" - naprasno ukine.
Iako se u Poljskoj organizuje Evropsko prvenstvo u dizanju tegova za juniore, i iako je Rusima zvanično dozvoljeno da učestvuju na tom šampionatu "starog kontinenta", ruska reprezentacija je ostala u šoku kada se spremala put Poljske jer su tamošnje vlasti naprasno odlučile - da Ruse ne puste na svoju teritoriju.
Prosto, ne mogu da uđu i - tačka.
Međutim...
"Ko se poslednji smeje, najslađe se smeje"
Danas je Evropska federacija dizanja tegova (EVF) otkazala juniorsko Evropsko prvenstvo u Poljskoj zbog odbijanja viza ruskim sportistima.
Prosto, Poljaci su se "preigrali" i - ostali bez organizacije takmičenja.
- EVF je još jednom potvrdila svoj čvrst i nepokolebljiv stav da sport mora ostati apolitičan. Federacija se zalaže za inkluzivnost, jednake mogućnosti i jedinstvo u sportu i ne toleriše diskriminaciju na osnovu političkih ili geopolitičkih pripadnosti, posebno u vreme kada tenzije u ovoj oblasti rastu širom sveta. EVF ostaje posvećen zaštiti prava sportista da se takmiče fer bez političkih barijera - navodi se u saopštenju organizacije.
Umesto Poljaka, Albanci će organizovati šampionat Evrope, i to u oktobru.
"Odreknite se Putina!"
U maju 2024 godine poljske vlasti su zatražile da ruski takmičari koji treba da dođu na juniorsko prvenstvo Evrope u veslanju potpišu izjavu koja je potpuno zapanjila sportiste Ruske Federacije.
Tako ruski portal "Šampionat" javlja sledeće:
"Ruski veslači odbili su da se takmiče na Evropskom prvenstvu za mlađe od 19 godina. Sve zbog zahteva za potpisivanjem antiruske deklaracije.
U dokumentu se navodi da sportisti ne podržavaju politiku Rusije po pitanju Ukrajine. Ovo je saopštio predsednik Ruske veslačke federacije (RFF) Aleksej Svirin.
- Trenutno nećemo moći da nastupamo u Krušvici. Poljski veslački savez, kao organizator takmičenja, postavio je dodatne uslove sa kojima ne možemo da pristanemo - rekao je on".
Ruska novinska agencija RIA Novosti prenela je još neke detalje koje je otkrio Svirin: da bi učestvovali u takmičenju, organizatori su zahtevali od mladih sportista da potpišu deklaraciju koja je sadržala tri tačke:
1. Održavanje neutralnosti.
3. Da sportista ne podržava "Specijalnu vojnu operaciju" i režim aktuelnog predsednika države, Vladimira Putina"
"Zbog ovoga, ruski sportisti su odbili da učestvuju na Evropskom prvenstvu", ističe pomenuta agencija.
