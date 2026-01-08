VEST KOJA JE SVE POTRESLA! Legendarnom fudbaleru dijagnostikovan rak
Britanskom bivšem fudbaleru Kevinu Kigenu dijagnostikovan je kancer, saopštila je danas njegova porodica.
Kako prenosi Skaj njuz, 74-godišnji Kigen primljen je nedavno u bolnicu zbog "tekućih simptoma u abdomenu".
"Ispitivanja su potvrdila prisustvo raka, zbog kojeg će Kigen biti podvrgnut lečenju", navodi se u saopštenju.
Iz fudbalskog kluba Liverpul saopšteno je da su ''misli svih u klubu'' uz Kigena, a podršku je pružio i drugi tim za koji je Kigen igrao, Njukasl Junajted.
Nastupajući za Liverpul, Kigen je tri puta osvojio englesku Prvu ligu, FA kup, dva Čeriti šilda, dva kupa UEFA i Kup evropskih šampiona.
Igrao je i za klubove Sautempton, Skantorp i nemački Hamburger SV.
Kigen je u dva navrata proglašen za najboljeg fudbalera Evrope, a za englesku reprezentaciju odigrao je 63 utakmice i postigao 21 gol.
