FUDBALSKI ZEMLJOTRES! Crvena zvezda za milionsku sumu dovela igrača iz Superlige
CRVENA ZVEZDA je dovela novo pojačanje.
Posle Džeja Enema, Crvena zvezda je dogovorila drugo pojačanje ove zime. Iz surduličkog Radnika za 2.2 miliona evra stiže Daglas Ovusu.
Ovusu je u Radnik stigao leta 2024, pomogao timu da se vrati u Superligu Srbije, a njegovi dobri nastupi očigledno nisu prošli nezapaženo.
Ovusu je u prvom delu sezone na 20 odigranih utakmica postigao sedam pogodaka.
