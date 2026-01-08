FUDBALSKI ZEMLJOTRES! Crvena zvezda za milionsku sumu dovela igrača iz Superlige

CRVENA ZVEZDA je dovela novo pojačanje.

Foto: ATA images

Posle Džeja Enema, Crvena zvezda je dogovorila drugo pojačanje ove zime. Iz surduličkog Radnika za 2.2 miliona evra stiže Daglas Ovusu.

Ovusu je u Radnik stigao leta 2024, pomogao timu da se vrati u Superligu Srbije, a njegovi dobri nastupi očigledno nisu prošli nezapaženo.

Ovusu je u prvom delu sezone na 20 odigranih utakmica postigao sedam pogodaka.

