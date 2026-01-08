Ekonomija

MAĐARSKA ODBACILA PLAN EU O UKRAJINI Orban: Kijev traži resurse za narednih deset godina koji bi Mađarsku zadužili decenijama

P. Đurđević

08. 01. 2026. u 10:49

PREMIJER Mađarske Viktor Orban izjavio je danas da bi resursi koje Ukrajina traži za narednih 10 godina mogli da pokriju isplatu svih penzija u Mađarskoj narednih 40 godina ili sve subvencije za porodičnu podršku narednih 60 godina.

Foto: Profimedia

Orban je naveo da je ministar za poslove Evropske unije Janoš Boka na sastanku vlade predstavio plan Brisela o raspodeli 800 milijardi dolara i način finansiranja pomoći Ukrajini, preneo je MTI.

- Rezultati su prilično alarmantni. Preporuke Brisela predviđale bi ukidanje 13. i 14. penzije, postepeno smanjenje porodičnih subvencija i povećanje poreza na građane - rekao je Orban.

Mađarska vlada odbacila je ovaj plan i najavila da će objaviti izveštaj Boke.

Orban je dodao da mađarske porodice imaju pravo da budu informisane o potencijalnom opterećenju i da će u aprilu moći da biraju između briselskog modela i "puta ka miru".

(Tanjug)

