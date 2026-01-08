MAĐARSKA ODBACILA PLAN EU O UKRAJINI Orban: Kijev traži resurse za narednih deset godina koji bi Mađarsku zadužili decenijama
PREMIJER Mađarske Viktor Orban izjavio je danas da bi resursi koje Ukrajina traži za narednih 10 godina mogli da pokriju isplatu svih penzija u Mađarskoj narednih 40 godina ili sve subvencije za porodičnu podršku narednih 60 godina.
Orban je naveo da je ministar za poslove Evropske unije Janoš Boka na sastanku vlade predstavio plan Brisela o raspodeli 800 milijardi dolara i način finansiranja pomoći Ukrajini, preneo je MTI.
- Rezultati su prilično alarmantni. Preporuke Brisela predviđale bi ukidanje 13. i 14. penzije, postepeno smanjenje porodičnih subvencija i povećanje poreza na građane - rekao je Orban.
Mađarska vlada odbacila je ovaj plan i najavila da će objaviti izveštaj Boke.
Orban je dodao da mađarske porodice imaju pravo da budu informisane o potencijalnom opterećenju i da će u aprilu moći da biraju između briselskog modela i "puta ka miru".
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
BEOGRAD I DALjE OKOVAN SNEGOM: Ne prestaje da veje u prestonici
Preporučujemo
ORBAN JASAN: Nećemo dozvoliti da Mađarska postane zemlja migranata
05. 01. 2026. u 20:27
EU RAZJEDINjENA ZBOG VENECUELE: Samo jedna zemlja stala protiv zajedničkog stava
04. 01. 2026. u 22:36
ORBAN PORUČIO: Bezbedna i mirna Mađarska je ključ stabilne budućnosti
02. 01. 2026. u 16:03
PUTINOV SPECIJALAC: Gotovo je sa Grenlandom, neka se spremi Kanada?
SJEDINjENE Američke Države su već odlučile o sudbini Grenlanda, da li je na redu Kanada, zapitao se Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsednika Vladimir Putina za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom.
06. 01. 2026. u 12:49
BRITANCI TVRDE: Ovo je Trampov plan za Grenland, pogledajte šta nudi američki predsednik
SJEDINjENE Američke Države žele da ponude Grenlandu sporazum o slobodnom pridruživanju, sličan onom koje Vašington ima sa pojedinim malim državama u Tihom okeanu, saznaje Ekonomist.
06. 01. 2026. u 14:39
KAKO IZGLEDA ŽIVOT U NAJHLADNIJEM MESTU NA SVETU? Selo u kojem se automobili ne gase, telefoni ne rade, a deca idu u školu na –50°C
PROSEČNA temperatura u gradu zimi pada na -58 stepeni Celzijusa...
07. 01. 2026. u 18:20
Komentari (0)