MAĐARSKA ODBACILA PLAN EU O UKRAJINI Orban: Kijev traži resurse za narednih deset godina koji bi Mađarsku zadužili decenijama

PREMIJER Mađarske Viktor Orban izjavio je danas da bi resursi koje Ukrajina traži za narednih 10 godina mogli da pokriju isplatu svih penzija u Mađarskoj narednih 40 godina ili sve subvencije za porodičnu podršku narednih 60 godina.

Foto: Profimedia

Orban je naveo da je ministar za poslove Evropske unije Janoš Boka na sastanku vlade predstavio plan Brisela o raspodeli 800 milijardi dolara i način finansiranja pomoći Ukrajini, preneo je MTI.

- Rezultati su prilično alarmantni. Preporuke Brisela predviđale bi ukidanje 13. i 14. penzije, postepeno smanjenje porodičnih subvencija i povećanje poreza na građane - rekao je Orban.

Mađarska vlada odbacila je ovaj plan i najavila da će objaviti izveštaj Boke.

Orban je dodao da mađarske porodice imaju pravo da budu informisane o potencijalnom opterećenju i da će u aprilu moći da biraju između briselskog modela i "puta ka miru".

(Tanjug)

