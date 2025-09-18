Ekonomija

EVROPA ZATRPANA POŠILJKAMA JEFTINE GARDEROBE: Za godinu dana u EU uvezeno 4,5 milijardi paketa "ekspresne mode"

В.Н.

18. 09. 2025. u 15:34

EVROPSKI tekstilci traže pomoć i hinte mere Evropske komisije protiv „ekspresne mode” iz masovne proizvodnje

ЕВРОПА ЗАТРПАНА ПОШИЉКАМА ЈЕФТИНЕ ГАРДЕРОБЕ: За годину дана у ЕУ увезено 4,5 милијарди пакета експресне моде

Foto Shutterstock

Evropske federacije proizvođača tekstila i odeće traže od EU hitne mere protiv „ekspresne mode“, modela koji podrazumeva brzo kopiranje trendova i masovnu jeftinu proizvodnju.

U pismu Evropskoj komisiji upozoravaju na „neviđeni porast tekstilnog otpada“ i nelojalnu konkurenciju platformi poput Temua i Šejna.

Organizacije predlažu jačanje carinskih barijera, reformu Carinskog zakona i ukidanje izuzeća od carina za pakete vredne manje od 150 evra, što pogoduje azijskim gigantima e-trgovine.

Broj korisnika Temua u EU u prvoj polovini 2025. porastao je na 115,7 miliona, najviše u Francuskoj, Španiji, Nemačkoj, Italiji i Rumuniji. Najveći rast zabeležen je u Rumuniji (20,5%). Francuska je čak predložila da se platforma ukloni iz Google pretrage ukoliko nastavi da krši evropska pravila.

Temu planira da 80% porudžbina u EU ubuduće isporučuje iz lokalnih skladišta, ali je i dalje pod strogim nadzorom vlada i interesnih grupa.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA ODUŠEVLJENA POTEZOM SRBIJE! Rusi raspamećeni, Tirana se trese

RUSIJA ODUŠEVLjENA POTEZOM SRBIJE! Rusi raspamećeni, Tirana se trese