EVROPA ZATRPANA POŠILJKAMA JEFTINE GARDEROBE: Za godinu dana u EU uvezeno 4,5 milijardi paketa "ekspresne mode"
EVROPSKI tekstilci traže pomoć i hinte mere Evropske komisije protiv „ekspresne mode” iz masovne proizvodnje
Evropske federacije proizvođača tekstila i odeće traže od EU hitne mere protiv „ekspresne mode“, modela koji podrazumeva brzo kopiranje trendova i masovnu jeftinu proizvodnju.
U pismu Evropskoj komisiji upozoravaju na „neviđeni porast tekstilnog otpada“ i nelojalnu konkurenciju platformi poput Temua i Šejna.
Organizacije predlažu jačanje carinskih barijera, reformu Carinskog zakona i ukidanje izuzeća od carina za pakete vredne manje od 150 evra, što pogoduje azijskim gigantima e-trgovine.
Broj korisnika Temua u EU u prvoj polovini 2025. porastao je na 115,7 miliona, najviše u Francuskoj, Španiji, Nemačkoj, Italiji i Rumuniji. Najveći rast zabeležen je u Rumuniji (20,5%). Francuska je čak predložila da se platforma ukloni iz Google pretrage ukoliko nastavi da krši evropska pravila.
Temu planira da 80% porudžbina u EU ubuduće isporučuje iz lokalnih skladišta, ali je i dalje pod strogim nadzorom vlada i interesnih grupa.
(Kurir)
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
