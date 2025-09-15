GRAĐANI, STIGLA JE VAŽNA VEST IZ NARODNE BANKE SRBIJE: Objavljene ponude za povoljnije kredite

NARODNA banka Srbije NBS objavila je ponude banaka za povoljnije kredite za zaposlene i penzionere s redovnim mesečnim primanjima do 100.000 dinara.

Foto N. Fifić

Narodna banka Srbije (NBS) objavila je danas svoje posebne ponude kredita za zaposlene i penzionere s redovnim mesečnim primanjima do 100.000 dinara, koje, kako je navedeno, sadrže povoljnije uslove kreditiranja u odnosu na standardnu ponudu konkretne banke, uključujući niže kamatne stope i neplaćanje naknada za obradu kreditnih zahteva, sa ciljem povećanja dostupnosti finansijskih usluga za građane sa nižim primanjima.

- U skladu sa prethodno iznetim supervizorskim očekivanjima NBS, sve banke u Srbiji koje odobravaju potrošačke i gotovinske kredite u dinarima, kao i stambene kredite, su u skladu sa propisanim rokovima, do 15. septembra 2025. godine objavile svoje posebne ponude kredita za zaposlene i penzionere s redovnim mesečnim primanjima do 100.000 dinara (odnosno više od toga u skladu sa poslovnom odlukom banke) - navedeno je u saopštenju NBS.

Predmetni krediti obuhvataju dinarske potrošačke i gotovinske kredite do 1.000.000 dinara (odnosno više od toga u skladu sa poslovnom odlukom banke), kredite za refinansiranje gotovinskih i potrošačkih kredita u toj banci bez ograničenja iznosa, posebne dinarske gotovinske kredite i kredite za refinansiranje koji se odobravaju penzionerima uz uključeno životno osiguranje, kao i stambene kredite namenjene kupovini prve stambene nepokretnosti.

Ponude, koje su sada dostupne na internet prezentacijama svih banaka koje odobravaju ove kredita, sadrže povoljnije uslove kreditiranja u odnosu na standardnu ponudu konkretne banke, uključujući niže kamatne stope i neplaćanje naknada za obradu kreditnih zahteva, sa ciljem povećanja dostupnosti finansijskih usluga za građane sa nižim primanjima.

- Pored toga, kompletan spisak ovih ponuda objavljen je na zvaničnom sajtu Narodne banke Srbije, na linku - dodato je u saopštenju NBS.

Kako je navedeno, na ovaj način, građani imaju jednostavan i transparentan pristup informacijama o povoljnijim kreditnim proizvodima.

- Narodna banka Srbije će nastaviti da prati primenu ovih mera i efekte na bankarski sektor i životni standard građana, s ciljem očuvanja finansijske stabilnosti i unapređenja pristupačnosti bankarskih usluga za sve kategorije stanovništva - navedeno je, prenosi Tanjug.