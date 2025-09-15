GRAĐANI, STIGLA JE VAŽNA VEST IZ NARODNE BANKE SRBIJE: Objavljene ponude za povoljnije kredite
NARODNA banka Srbije NBS objavila je ponude banaka za povoljnije kredite za zaposlene i penzionere s redovnim mesečnim primanjima do 100.000 dinara.
Narodna banka Srbije (NBS) objavila je danas svoje posebne ponude kredita za zaposlene i penzionere s redovnim mesečnim primanjima do 100.000 dinara, koje, kako je navedeno, sadrže povoljnije uslove kreditiranja u odnosu na standardnu ponudu konkretne banke, uključujući niže kamatne stope i neplaćanje naknada za obradu kreditnih zahteva, sa ciljem povećanja dostupnosti finansijskih usluga za građane sa nižim primanjima.
- U skladu sa prethodno iznetim supervizorskim očekivanjima NBS, sve banke u Srbiji koje odobravaju potrošačke i gotovinske kredite u dinarima, kao i stambene kredite, su u skladu sa propisanim rokovima, do 15. septembra 2025. godine objavile svoje posebne ponude kredita za zaposlene i penzionere s redovnim mesečnim primanjima do 100.000 dinara (odnosno više od toga u skladu sa poslovnom odlukom banke) - navedeno je u saopštenju NBS.
Predmetni krediti obuhvataju dinarske potrošačke i gotovinske kredite do 1.000.000 dinara (odnosno više od toga u skladu sa poslovnom odlukom banke), kredite za refinansiranje gotovinskih i potrošačkih kredita u toj banci bez ograničenja iznosa, posebne dinarske gotovinske kredite i kredite za refinansiranje koji se odobravaju penzionerima uz uključeno životno osiguranje, kao i stambene kredite namenjene kupovini prve stambene nepokretnosti.
Ponude, koje su sada dostupne na internet prezentacijama svih banaka koje odobravaju ove kredita, sadrže povoljnije uslove kreditiranja u odnosu na standardnu ponudu konkretne banke, uključujući niže kamatne stope i neplaćanje naknada za obradu kreditnih zahteva, sa ciljem povećanja dostupnosti finansijskih usluga za građane sa nižim primanjima.
- Pored toga, kompletan spisak ovih ponuda objavljen je na zvaničnom sajtu Narodne banke Srbije, na linku - dodato je u saopštenju NBS.
Kako je navedeno, na ovaj način, građani imaju jednostavan i transparentan pristup informacijama o povoljnijim kreditnim proizvodima.
- Narodna banka Srbije će nastaviti da prati primenu ovih mera i efekte na bankarski sektor i životni standard građana, s ciljem očuvanja finansijske stabilnosti i unapređenja pristupačnosti bankarskih usluga za sve kategorije stanovništva - navedeno je, prenosi Tanjug.
Preporučujemo
VUČIĆ ODUŠEVIO JAPANCE: Srbija u centru pažnje na EKSPO Osaka 2025 (FOTO)
15. 09. 2025. u 18:29
VUČIĆ SE OGLASIO NA INSTAGRAMU: Predsednikova jasna poruka iz Osake (VIDEO)
15. 09. 2025. u 17:47
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
UŽAS - DA SE PREVRNE ŽELUDAC: Upali gde proizvode krofne namenjene CG primorju - zatekli su HOROR scene (VIDEO)
Krofne su za mnoge jedna od najpoznatijih i najomiljenijih poslastica na svetu, ali posle gledanja snimka koji nam stiže iz Crne Gore pitanje je kako ćete ubuduće gledati na one kupovne.
13. 09. 2025. u 17:03 >> 17:10
Komentari (0)