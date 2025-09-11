Ekonomija

VLADA SRBIJE USVOJILA: Minimalac od prvog januara biće 551 evro

В. Н.

11. 09. 2025. u 11:13

VLADA Srbije usvojila je na današnjoj sednici odluku o redovnom povećanju minimalne zarade od 1. januara 2026. godine na 551 evro, što je povećanje od 10,1 odsto, potvrđeno je u Ministarstvu finansija.

ВЛАДА СРБИЈЕ УСВОЈИЛА: Минималац од првог јануара биће 551 евро

Foto: Profimedia

Minimalna zarada će biti povećana na 371 dinar po radnom času i iznosiće mesečno 64.554 dinara.

Pre toga, minimalna zarada biće vanredno povećana od 1. oktobra ove godine za 9,4 odsto ili sa 450 na 500 evra.

(Tanjug)

Uskoro opširnije

Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

