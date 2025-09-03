Ekonomija

GRAĐNI ZADOVOLJNI: Pitali smo Beograđane da li su zadovoljni sniženjem cena? (VIDEO)

М. Л.

03. 09. 2025. u 07:00

UREDBA Vlade Srbije o ograničenju trgovačkih marži i obuzdavanju previsokih cena veoma je značajna za kućne budžete naših građana.

Širom Evrope sve više rastu cene hrane, Foto Shutterstock

Šta oni o ovim merama misle:

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je pre sedam dana sveobuhvatni paket ekonomskih mera usmerenih na poboljšanje životnog standarda građana. Jedna od pet predstavljenih ekonomskih mera bilo je upravo ograničenje trgovačkih marži na osnovne životne namirnice. 

Kako je predsednik tom prilikom istakao u Srbiji na minimalnu potrošačku korpu ide 47,8%, te ljudima ostaje malo novca za druge proizvode. 

- Obuhvatili smo 3000 proizvoda iz 23 grupe. Reč je o kućnoj hemiji, pasta, šampona, sapuna; deterdženti za pranje svega; onda imate papirnu galanteriju - ubruse, folije, pelene za bebe, odrasle. Imate mahunarke, pirinač kao posebnu grupu, bezalkoholna pića, kafa i čaj; slane konditorske proizvode; povrće i voće; zamrznute proizvode; sirće kao posebnu kategoriju; testeninu; smrznutu ribu; griz; brašno sve vrste; mlečne i kiselomlečne prozvode i jaja sva; pasulj; slatke konditore; sve vrste ulja; hleb i peciva; sve vrste mesa i prerađevina; prerađeno voće i povrće (džemove, marmelade...); začinska grupa; šećer i med; hranu za bebe i decu; posebnu grupu maramice. Sve 23 grupe obuhvaćene su našim maržama. One će biti maksimalno 20%, a sada se kreću u najvećim lancima sa najvećim prometom na 45,2% trgovačke marže. 4 najveća lanca u našoj zemlji, generišu 51% ukupne trgovine na malo u našoj zemlji što se tiče ovih proizvoda - naveo je tada Vučić. 

Sedam dana kasnije, ova mera već daje rezultate, u marketima širom zemlje snižen je veliki broj osnovnih životnih namirnica.

UŠTEDA SKORO 7.000 DINARA SAMO NA NAMIRNICAMA: Efekti uredbe o ograničenju marži na kućne budžete građana
UŠTEDA SKORO 7.000 DINARA SAMO NA NAMIRNICIMA: Efekti uredbe o ograničenju marži na kućne budžete građana

DRUGOG dana od stupanja na snagu uredbe o ograničenju trgovačkih marži na 20 odsto, koje su uticale na sniženje cena proizvoda u najvećim trgovinskim lancima, potrošači ističu da je ova mera države značajna za njihove kućne budžete. Kažu da još uvek istražuju, ali da su primetili da su brojni artikli koje svakodnevno kupuju pojeftinili više ili manje, dok su neki zadržali iste cene.

03. 09. 2025. u 08:02

