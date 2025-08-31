SI: Kina podržava pridruživanje Azerbejdžana u Šangajsku organizaciju za saradnju

KINESKI predsednik Si Đinping je danas saopštio da Kina podržava pridruživanje Azerbejdžana u Šangajsku organizaciju za saradnju (ŠOS).

Foto: Szilard Koszticsak/MTI via AP

Si je to izjavio tokom sastanka sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim u kineskom lučkom gradu Tjenđinu uoči samita ŠOS-a 2025. godine. Kineski predsednik je naglasio da su Kina i Azerbejdžan dobri prijatelji i partneri, prenela je Centralna televizija Kine.

"Kina je spremna da podrži trend brzog razvoja bilateralne saradnje zajedno sa Azerbejdžanom i zajednički stvara novu obostrano korisnu budućnost za obe zemlje", dodao je kineski lider.

Dve strane su nakon sastanka potpisale niz bilateralnih dokumenata o saradnji u oblastima veštačke inteligencije, naučnih i tehnoloških inovacija, finansija, medija i drugim oblastima. Azerbejdžan je trenutno država partner u dijalogu ŠOS-a.

(Tanjug)