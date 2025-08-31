SI: Kina podržava pridruživanje Azerbejdžana u Šangajsku organizaciju za saradnju
KINESKI predsednik Si Đinping je danas saopštio da Kina podržava pridruživanje Azerbejdžana u Šangajsku organizaciju za saradnju (ŠOS).
Si je to izjavio tokom sastanka sa predsednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim u kineskom lučkom gradu Tjenđinu uoči samita ŠOS-a 2025. godine. Kineski predsednik je naglasio da su Kina i Azerbejdžan dobri prijatelji i partneri, prenela je Centralna televizija Kine.
"Kina je spremna da podrži trend brzog razvoja bilateralne saradnje zajedno sa Azerbejdžanom i zajednički stvara novu obostrano korisnu budućnost za obe zemlje", dodao je kineski lider.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Dve strane su nakon sastanka potpisale niz bilateralnih dokumenata o saradnji u oblastima veštačke inteligencije, naučnih i tehnoloških inovacija, finansija, medija i drugim oblastima. Azerbejdžan je trenutno država partner u dijalogu ŠOS-a.
(Tanjug)
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Preporučujemo
PUTIN I SI MENjAJU GEOPOLITIČKU IGRU: SAD glavna tema tajnog dogovora
30. 08. 2025. u 20:13
SAMIT ŠOS-A U TJENĐINU: Strateško zbližavanje u uslovima globalne nestabilnosti
30. 08. 2025. u 22:22
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
POSLE PISANjA O TRAMPOVOJ BOLESTI "Spreman sam da preuzmem funkciju predsednika SAD"
"AKO SE, ne daj Bože, dogodi neka tragedija, ne mogu da zamislim bolju obuku od one koju sam dobio u poslednjih 200 dana."
30. 08. 2025. u 15:35
Komentari (0)