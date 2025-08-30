DRŽAVA SUBVENCIONIŠE OGREV ZA ZIMU: Metar drva za samo 2.900 dinara, a evo ko će dobiti potpuno besplatno
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić predstavio je novi paket od pet ekonomskih mera koje će poboljšati život građana, a među njima je i mera koja će mnogim domaćinstvima olakšati nabavku ogreva.
Metar drva na stovarištima u Srbiji trenutno iznosi 8 hiljada dinara, a dodatni troškovi za struganje i cepanje po kubiku iznose dodatnih 1000 dinara.
Zahvaljujući državnim subvencijama, određene kategorije stanovnišva će drva sada nabaljati po dosta nižim cenama, dok će pojedini moći dobiti drva za ogrev potpuno besplatno.
Socijalno ugroženi građani imaju pravo popusta od 36%, te će cena umesto 5.269 dinara biti samo 2.900 dinara.
Penzioneri, borci i invalidi će dobiti metar drva po ceni od 4.470 dinara tj. 15% popusta, dok će hiljadu najugroženijih porodica dobiti po 8 kubnih metara drva besplatno uz pomoć države.
Kako je najavljeno, mere važe tokom cele grejne sezone, tj. sve do marta naredne godine.
Da podsetimo, pored subencija za nabavku drva za ogrev, paket ekonomskih mera obuhvata ograničenje trgovinskih marži, smanjenje kamatnih stopa, izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju, kao i kontrolu i regulaciju cene električne energije.
