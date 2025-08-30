ALIBABA RAZVIJA NOVI ČIP: Procesor za veštačku inteligenciju s većim mogućnostima
KINESKI gigant elektronske trgovine Alibaba razvio je novi čip sa većim mogućnostima od svojih ranijih modela i namenjen je za širi spektar zadataka u vezi sa veštačkom inteligencijom, objavio je danas Volstrit džurnal.
Ovaj čip bi mogao da zameni Envidiju (Nvidia) kada su u pitanju čipovi za veštačaku inteligenciju u Kini, preneo je CNBC.
Kako se navodi, najnoviji čip Alibabe predstavlja konkurenciju Envidijinom H2O, čija je prodaja zabranjena u Kini zbog američkih bezbednosnih ograničenja.
Iako kineski čipovi još uvek nisu dostigli performanse proizvoda američkog giganta, njegovo odsustvo sa jednog od najvećih svetskih tržišta oborilo je akcije Envidije ove nedelje.
Čip je sada u fazi testiranja. Odluka Alibabe da razvija i proizvodi sopstvene čipove za veštačku intelgenciju prvenstveno je vođena potrebom da se smanji zavisnost od inostranih dobavljača u periodu eskalacije geopolitičkih tenzija.
Nakon što su Sjedinjene Američke Države uvele strožu kontrolu izvoza naprednih poluprovodničkih tehnologija, kineske kompanije, poput Alibabe, nalaze se pred sve većim izazovima kada je reč o pristupu najsavremenijim čipovima i proizvodnim procesima.
Stvaranjem domaćih čipova za veštačku inteligenciju, Alibaba ima za cilj da obezbedi svoj lanac snabdevanja, izbegne potencijalne poremećaje i održi konkurentsku prednost u klaud računarstvu i uslugama veštačke inteligencije.
(Tanjug)
