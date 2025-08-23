"MORAMO DA BUDEMO NA STRANI OBIČNOG NARODA" Vučić o novim merama: Na svim proizvodima će se osetiti, pre svega prehrambenim, kućna higijena

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je nove ekonomske mere za građane.

Foto Novosti

O ekonomskim merama za građane

- Na svim proizvodima će se osetiti, pre svega prehrambenim, kućna higijena, ono što je najvažnije za potrošačku korpu. Ali nije samo to. Neko bi rekao da su to socijalne mere, ali mi radimo i prave ekonomske mere. Da bismo pomogli proizvođačima, dobavljačima, a da pri tome ne diramo u male trgovce. Samo 4 najveća trgovca u Srbiji kontrolišu 53% ukupnog prometa. Ovo će se odnositi na 24 najveća, na preko 70% trgovinskih lanaca i imaće ograničenu maržu. Ne možete da imate u Srbiji 45% maržu, a da u nekim zemljama idete i sa maržom od 25% i da vam to odgovara. Nismo mi najpametniji na svetu, ali nismo ni najgluplji. Borićemo se za naše građane i mislim da će ljudi to osetiti u svojim novčanicima, daje to ono što je za njih najvažnije. Mislim da će ljudi biti zadovoljni. Ima tu još mnogo stvari. Imamo večeras još pregovora. Kamate za kredite će biti izvanredno povoljne, videćemo da to ne bude samo za siromašne, već i za srednji sloj. Neke mere će biti na 6 mdeseci, a onda donosimo zakone do kraja godine. Mnogo zakona treba po tom pitanju da donesemo, a ove mere će da budu da može da se prođe cela jesen i cela zima - naveo je Vučić.

- Moramo da budemo na strani običnog naroda, a ne bilo kojih stranaca - dodaje on.