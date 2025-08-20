OTEŽANA ISPLATA RUSKIH PENZIJA: Republici Srbiji je 808 korisnika

PENZIJSKI fond Ruske Federacije obavestio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje da je došlo do problema u realizaciji isplate penzija korisnicima ruskih penzija kojima je prebivalište van teritorije ove države, zbog sankcija koje su uvedene Gazprom banci – korespondentskoj banci ovlašćenoj za međunarodne transfere penzija i drugih socijalnih davanja.

Foto: Printskrin/ PIO fond

Iako Gazprom banka raspolaže Licencom 38A, kojom je dozvoljeno obavljanje transakcija potrebnih za isplatu penzija osobama izvan teritorije Rusije koje nisu državljani SAD-a, u praksi se javljaju značajne poteškoće i kašnjenja, što otežava prenos sredstava ka inostranim bankama. Zbog ovih okolnosti, korisnici penzija iz Rusije se obraćaju Republičkom fondu PIO navodeći da za poslednja dva tromesečja nisu primili svoje penzije.

Penzijski fond Ruske Federacije predložio je da se, u saradnji sa bankama u Republici Srbiji kod kojih korisnici imaju račune, razmotre moguća rešenja, kako bi se omogućila nesmetana realizacija prenosa penzija bez rizika od posledica sankcione politike.

Shodno tome, Republički fond PIO i Zavod za socijalno osiguranje obratili su se Narodnoj banci Srbije kako bi se našlo rešenje za redovan prijem sredstava iz Penzijskog fonda Ruske Federacije u banke u kojima korisnici imaju račune. U Republici Srbiji je 808 korisnika kojima Penzijski fond Ruske Federacije isplaćuje penzije.

Međunarodni sporazum o socijalnom osiguranju koji je Republika Srbija krajem 2017. godine potpisala sa Ruskom Federacijom podrazumeva isplatu penzija tromesečno, uz prethodno dostavljene potvrde o životu korisnika penzija. Potvrde o životu se po fiksnim datumima dostavljaju filijalama Fonda PIO, koji objedinjene podatke dostavlja Penzijskom fondu Ruske Federacije.