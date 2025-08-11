Ekonomija

RASTU CENE STANOVA I KUĆA U NEMAČKOJ: Na godišnjem nivou skočile za 4,1 odsto - Najviše u ovom gradu

В.Н.

11. 08. 2025. u 13:12

CENE stanova i kuća u Nemačkoj rastu već pet kvartala zaredom uprkos visokim kamatama i slabijoj kupovnoj moći građana, tako da su u drugom kvartalu 2025. godine skočile za 4,1 odsto međugodišnje i za 1,1 odsto u odnosu na prethodno tromesečje, pokazuju danas objavljeni podaci udruženja nemačkih banaka VDP.

РАСТУ ЦЕНЕ СТАНОВА И КУЋА У НЕМАЧКОЈ: На годишњем нивоу скочиле за 4,1 одсто - Највише у овом граду

Foto: Epa

Dinamika rasta cena ukazuje na ekstremno zategnutu situaciju na stambenom tržištu - potražnja je nadalje velika, a ponuda ograničena, prokomentarisao je generalni direktor VDP Jens Tolkmit. 

Među sedam najvećih nemačkih gradova, Diseldorf beleži najbrži kvartalni rast cena nekretnina - za dva odsto u odnosu na prvo tromesečje 2025. godine. U Frankfurtu su cene porasle za 1,7 odsto, a najsporiji rast je zabeležen u Štutgartu, za samo 0,8 odsto na kvartalnom nivou, prenosi "Viršaftsvohe".

Analitičari upozoravaju da nastavak rasta cena, u kombinaciji sa visokom inflacijom i kamatama u Nemačkoj, može dodatno da smanji pristupačnost stanovanja i tako poveća pritisak na domaćinstva sa nižim prihodima. Postoji i rizik da bi stabilan rast cena stanova i kuća mogao da podstakne spekulativnu kupovinu, čime se povećava rizik od "pregrevanja" tržišta nekretnina u pojedinim regionima Nemačke, dodaje se u izveštaju.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Đakovica - Epizoda 1

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BUKTI RAT ANE IVANOVIĆ I ŠVAJNŠTAJGERA: Nemci pišu o njihovom sukobu!

BUKTI RAT ANE IVANOVIĆ I ŠVAJNŠTAJGERA: Nemci pišu o njihovom sukobu!