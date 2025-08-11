RASTU CENE STANOVA I KUĆA U NEMAČKOJ: Na godišnjem nivou skočile za 4,1 odsto - Najviše u ovom gradu
CENE stanova i kuća u Nemačkoj rastu već pet kvartala zaredom uprkos visokim kamatama i slabijoj kupovnoj moći građana, tako da su u drugom kvartalu 2025. godine skočile za 4,1 odsto međugodišnje i za 1,1 odsto u odnosu na prethodno tromesečje, pokazuju danas objavljeni podaci udruženja nemačkih banaka VDP.
Dinamika rasta cena ukazuje na ekstremno zategnutu situaciju na stambenom tržištu - potražnja je nadalje velika, a ponuda ograničena, prokomentarisao je generalni direktor VDP Jens Tolkmit.
Među sedam najvećih nemačkih gradova, Diseldorf beleži najbrži kvartalni rast cena nekretnina - za dva odsto u odnosu na prvo tromesečje 2025. godine. U Frankfurtu su cene porasle za 1,7 odsto, a najsporiji rast je zabeležen u Štutgartu, za samo 0,8 odsto na kvartalnom nivou, prenosi "Viršaftsvohe".
Analitičari upozoravaju da nastavak rasta cena, u kombinaciji sa visokom inflacijom i kamatama u Nemačkoj, može dodatno da smanji pristupačnost stanovanja i tako poveća pritisak na domaćinstva sa nižim prihodima. Postoji i rizik da bi stabilan rast cena stanova i kuća mogao da podstakne spekulativnu kupovinu, čime se povećava rizik od "pregrevanja" tržišta nekretnina u pojedinim regionima Nemačke, dodaje se u izveštaju.
(Tanjug)
