Ekonomija

STIŽE NOVAC NA RAČUNE: Danas penziju dobija ova grupa građana

В.Н.

11. 08. 2025. u 12:16

DANAS počinje isplata penzija za jul penzionerima iz kategorije zaposleni, i Republike bivše SFRJ.

СТИЖЕ НОВАЦ НА РАЧУНЕ: Данас пензију добија ова група грађана

Foto I. Marinković

Danas penzije dobijaju penzioneri iz kategorije zaposleni, na kućne adrese ili na šalterima pošte. Sa današnjim danom se zvanično završava isplata penzija za jul mesec.

Iznosi na čekovima biće isti kao i prilikom prethodne isplate za jun, a prosečna junska penzija iznosila je 50.675 dinara.

