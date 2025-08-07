DUGOROČNI PRISTUP ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI SIROVINA: U pripremi Strategija upravljanja mineralnim i drugim geološkim resursima do 2040.
SRBIJA raspolaže značajnim mineralnim resursima koji mogu igrati važnu ulogu u energetskoj i tehnološkoj tranziciji, a u tom kontekstu priprema se Strategija upravljanja mineralnim i drugim geološkim resursima do 2040. sa projekcijom do 2050. godine, a koja je u postupku javne rasprave.
Dokument definiše dugoročni pristup istraživanju i eksploataciji sirovina, u skladu sa najvišim ekološkim i društvenim standardima, navodi se u saopštenju Ministarstva rudarstva i energetike. Poseban akcenat je na kritičnim i strateškim sirovinama koji su, kako se ističe, i od značaja za novu industrijsku politiku evropskog kontinenta. Srbija prati evropske smernice, uključujući Zakon o kritičnim sirovinama (CRMA), čime se gradi sistem koji podržava investicionu predvidivost, odgovornu eksploataciju i održivi razvoj. Pomoćnik ministarke rudarstva i energetike za geologiju i rudarstvo Ivan Janković naveo je da se strategija radi uz Rudarsko geološkog fakulteta i da je u toku proces javne rasprave i prekogranične konsultacije.
- Dokument je rađen po modelu strategija evropskih zemalja, želimo da rudarska industrija bude razvijena kao što je, na primer, u skandinavskim zemljama. Koristili smo i primer Poljske koja je najsličnija nama po pitanju proizvodnje uglja i bakra - naveo je Janković. Ukazao je da je predviđena i aktivna uloga države kroz različite modele ugovaranja, koji osiguravaju da koristi od eksploatacije ostanu u Srbiji. Za to je, kako je, naveo, neophodna izmena postojećeg zakonodavnog okvira, čime će se stvoriti pravni osnov za novi model upravljanja resursima - model u kojem je država aktivan akter, a ne pasivni posmatrač. Naglasio je da nije tačno da je strategija rađena po nalogu i želji stranih korporacija, već isključivo u interesu Srbije.
- Takođe, ono što je prepoznato u strategiji jeste i obezbeđivanje neophodnih kadrova. Danas smo svedoci da imamo i te kako smanjen broj upisanih studenata na fakultetima, posebno na Rudarskom geološkom fakultetu, što je uticaj negativne medijske kampanje koje su se vodile u prethodnom periodu - navodi Janković.
Ministarstvo ističe da rudarstvo i energetika predstavljaju temelj modernog razvoja, a da Srbija ima sve preduslove da bude ne samo energetski stabilna, već i prepoznata kao pouzdan partner Evrope u oblasti čiste energije i kritičnih sirovina.
- Uvereni smo da ćemo, uz dosledno sprovođenje naših strategija i planova i uz aktivno učešće svih relevantnih aktera, ovaj potencijal u narednim godinama pretvoriti u opipljive rezultate - u korist naše privrede, građana i životne sredine - navodi se u saopštenju. Podseća se da Srbija do sada nije imala važeću stratešku politiku u ovoj oblasti, a poslednja Strategija upravljanja mineralnim resursima pripremana je 2011. godine, ali nikada nije usvojena u Narodnoj skupštini.
Kako se navodi, ovim dokumentom prvi put se uspostavlja dugoročni i sveobuhvatni okvir za upravljanje resursima od nacionalnog značaja. Zarad potpune transparentnosti, javna rasprava produžena je za više od mesec dana i omogućeno da svi zainteresovani - institucije, privreda, stručna i naučna javnost, kao i građani - imaju dovoljno vremena da dostave svoje komentare, predloge i sugestije. Ističe se da ovakav vid rasprave predstavlja ključni demokratski instrument koji osigurava da konačni tekst strategije bude rezultat inkluzivnog procesa, utemeljenog na stručnosti, dijalogu i javnom interesu. Pored industrijskih ruda kao što su bakar i ugalj, Strategija posebno naglašava značaj nemetaličnih sirovina - građevinskog kamena, šljunka, peska, gline i sličnih resursa, kao i drugih geoloških resursa, poput podzemnih voda.
- Upravo ove sirovine predstavljaju osnovu za razvoj infrastrukture, građevinskog sektora i pouzdano snabdevanje stanovništva i privrede vodom. Na taj način, rudarstvo se pozicionira kao sektor sa snažnom ekonomskom i društvenom ulogom, koja daleko prevazilazi okvire energetike i teške industrije - ističu u ministarstvu.
