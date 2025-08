TURISTI PLATILI PAPRENU KAZNU: Nisu hteli da plate 5 evra za ulazak u Veneciju, a onda im stigla kazna

VENECIJA je u 2024. godini prvi put sprovela sistem naplate ulaska u grad, a već nakon nekoliko meseci, rezultati su i više nego konkretni.

Foto Shutterstock

Do sada je grad posetilo više od 720.000 jednodnevnih posetilaca platilo je taksu, čime je u gradsku kasu stiglo oko 5,4 miliona evra.

To je gotovo dvostruko više nego prethodne godine, kada je sistem bio u probnoj fazi.

Cena ulaznice iznosila je od 5 do 10 evra, u zavisnosti od toga kada je kupljena – ranije rezervacije bile su jeftinije, dok su oni koji su kupovali u poslednjem trenutku plaćali skuplje. Naplata se vršila 54 dana, uglavnom tokom praznika i vikenda od aprila do jula, i to u periodu između 8:30 i 16 časova.

Oni koji su pokušali da prođu bez karte, rizikovali su kazne do 300 evra. Do sada je izrečeno više od 2.500 novčanih kazni. Ipak, lokalno stanovništvo, deca i turisti koji noće u Veneciji bili su izuzeti od takse jer već plaćaju boravišnu taksu.

Odbornik za finansije, Mišele Cujin, izjavio je da sistem funkcioniše bolje nego što se očekivalo i da omogućava lakše upravljanje turističkim pritiskom. Ipak, naglašava da prihod nije bio primarni cilj.

Na samom početku napunili kasu

U testnoj fazi tokom 2023, prihod je iznosio oko 2,4 miliona evra sa 485.000 posetilaca, a tada je taksa bila simboličnih 5 evra. Ove godine, duža primena i veća cena značajno su povećale zaradu.

Sredstva bi trebalo da budu reinvestirana direktno u grad – u bolju infrastrukturu, održavanje čistoće i druge usluge koje koriste i stanovnicima i turistima. Međutim, sveobuhvatna analiza efekata sistema još uvek nije objavljena, pa se postavlja pitanje da li će se ovakav model zadržati i sledeće godine.

Uprkos zaradi, mnogi stručnjaci i građani ističu da ovakav sistem ne rešava osnovni problem – prekomerni broj turista. Stari grad Venecije ima manje od 50.000 stanovnika, a godišnje ga poseti više miliona ljudi.

Cena kafe na Trgu Svetog Marka često je ista kao i dnevna taksa za ulazak u grad, pa mnogi dovode u pitanje koliko ovakve mere zaista odvraćaju turiste.

Za sada, gradske vlasti poručuju da je sistem uspešan, ali definitivna odluka o njegovom produženju tek se očekuje.

(b92.net)