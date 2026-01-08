PRIMOPREDAJA TITULE? Lider Premijer lige dočekuje šampiona koji je u padu forme

ARSENAL bi pobedom u derbiju nad Liverpulom mogao da napravi odlučujući korak u borbi za titulu, naročito posle jučerašwih rezultata koji su svi redom išli na ruku "tobdžijama" (poraz Čelsija, remiji Mančester sitija, Junajteda i Aston vile).

Arsenal protiv Liverpula – prognoze

Arsenal je dobio poslednjih pet utakmica u Premijer ligi.



Arsenal je najbolji tim u Premijer ligi kada su u pitanju prekidi.Liverpul je ove sezone primio 12 golova iz prekida koji nisu penali.

„Tobdžije“ dovoljno dobre da sruše šampiona u padu

Arsenal će nastojati da se revanšira za poraz od 1:0 na „Enfildu“ ranije ove sezone kada u četvrtak bude pokušao da uveća prednost na vrhu tabele Premijer lige protiv Liverpula.

Sve je izglednije da će ekipa Arnea Slota morati da se odrekne titule koju je prošle sezone osvojila na tako impresivan način.

Iako su sada bez poraza u poslednjih šest ligaških mečeva nakon katastrofalne jeseni, remiji protiv Lidsa i Fulama tokom novogodišnjeg programa znače da zaostaju čak 14 bodova za vodećim Arsenalom, uz još 18 kola do kraja. U oba meča išla im je naruku tesna ofsajd odluka.

Poraz. koji bi im ugrozio i mesto koje vodi u Ligu šampiona, deluje veoma verovatno imajući u vidu trenutnu formu Arsenala, koji je nanizao pet uzastopnih pobeda u ligi, uključujući ubedljivih 4:1 kod kuće protiv trećeplasirane Aston vile.

Ekipa Mikela Artete ima ubedljivo najbolju odbranu u eliti i ostaje apsolutni majstor prekida, ne samo u Engleskoj već i širom Evrope.

S druge strane, Liverpulove slabosti prilikom prekida ove sezone su u potpunosti razotkrivene. Klub se nedavno rastao sa trenerom zaduženim za prekide Aronom Brigsom, nakon očajne prve polovine sezone u kojoj su postigli tri, a primili čak 12 golova iz prekida koji nisu penali.

U trenutku otkaza, Brigsova ekipa bila je među onima koji su primili najviše golova iz prekida u pet najjačih evropskih liga, i to uprkos činjenici da raspolažu jednim od najboljih štopera i jednim od najboljih golmana na svetu.

Ironično, upravo je prekid odlučio prvi međusobni duel ove sezone, kada je Dominik Soboslai postigao spektakularan gol sa oko 30 metara na „Enfildu“, što je bio jedan od svega tri takva pogotka koje su „redsi“ dali u Premijer ligi.

Taj meč bio je prilično bled, jer je Arteta postavio tim na defanzivnu majstorsku partiju, koju je na kraju poništila razorna desnica mađarskog veziste. Trener Arsenala često bira oprezniji pristup protiv direktnih rivala u gostima, ali je kod kuće mnogo skloniji da pusti „tobdžije“ da pokažu svoj puni ofanzivni potencijal protiv posrnulog protivnika.

U ovom okršaju realnije je očekivati veći broj golova, a s obzirom na to da su oba duela ovih klubova prošle sezone završena rezultatom 2:2, mnogi će biti skloni opciji da oba tima postignu gol. Ipak, povrede Aleksandera Isaka i Uga Ekitikea, koji se nada povratku za ovaj meč, komplikuju tu opciju, kao i kontinuirano odsustvo Mohameda Salaha.

Naš predlog je da se igra pobeda Arsenala uz više od 2,5 gola, pri čemu su „tobdžije“ sposobne da same postignu sva tri potrebna pogotka ukoliko Liverpul opet ne bude imao svoj dan, kao što je bio slučaj u porazu od 3:0 na „Etihadu“.

