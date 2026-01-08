DANAS OBELEŽAVAMO SABOR PRESVETE BOGORODICE: Ovo nikako ne smete raditi, a jedan običaj je od posebnog značaja

DRUGI dan Božića, 8. januar, u pravoslavnoj tradiciji obeležava se kao Sabor Presvete Bogorodice - praznik koji u sebi nosi tihu, ali duboku snagu zahvalnosti, zajedništva i duhovne radosti.

Foto: Vikipedija

Dok se prvi dan Božića slavi samo Rođenje Hristovo, već narednog dana pogled vernika usmeren je ka Majci Božijoj, ženi kroz koju je Bog došao na svet.

Naziv "sabor" nije slučajan. On označava sabiranje - ne samo u crkvama, već i u srcima ljudi. Vernici se okupljaju da zajedno proslave Presvetu Bogorodicu, ali i da podele radost Božića, mir i ljubav koji bi trebalo da traju tokom cele godine.

Zašto je ovaj praznik poseban?

Presveta Bogorodica u hrišćanskoj tradiciji smatra se najuzvišenijom među ljudima jer je, prihvativši Božiju volju, postala Majka Spasitelja. Njena tišina, smirenost i vera simbol su bezuslovnog poverenja u Boga. Upravo zato, drugi dan Božića posvećen je njoj - kao znaku zahvalnosti za njen pristanak, ali i kao podsetnik na snagu majčinstva, žrtve i ljubavi.

Sabor Presvete Bogorodice nosi i snažnu poruku zajedništva. To je dan kada se izlazi iz kuće, posećuju se bližnji, razmenjuju lepe reči i jača osećaj pripadnosti porodici i zajednici. U vremenu kada je čovek često okrenut sebi, ovaj praznik podseća na važnost sabiranja i deljenja.

Običaji koji se poštuju

Narodna tradicija nalaže da se tokom prva tri dana Božića izbegavaju teški kućni poslovi, naročito čišćenje i pranje. Ovi dani namenjeni su odmoru, miru i molitvi, osim u domovima gde se 9. januara slavi Sveti Stefan kao krsna slava, pa su pripreme neminovne.

Posebno mesto ima molitva. Veruje se da se na Sabor Presvete Bogorodice treba moliti za zdravlje porodice, duševni mir i Božiji blagoslov u godini koja je pred nama. Molitva izgovorena sa iskrenom verom smatra se snažnim osloncem za sve izazove koji dolaze.

Molitva na Sabor Presvete Bogorodice

„Tvojim rođenjem, Hriste Bože,zasija svetu svetlost bogopoznanja,jer se u toj svetlosti zvezdom učahu oni koji zvezdama služeda se klanjaju Tebi, Suncu Pravde,i da poznaju Tebe sa visine Istoka.Gospode, slava Ti! Amin.“

Ova molitva unosi tišinu i mir u dom, podsećajući na smisao Božića i na dar koji je čovečanstvu dat kroz Hristovo rođenje.

Poruka praznika

Sabor Presvete Bogorodice nije samo crkveni datum, već poziv na smirenje, zahvalnost i međusobnu bliskost. To je dan kada se podsećamo da vera nije samo u rečima, već u odnosu prema drugima - u blagosti, razumevanju i ljubavi.

Neka ovaj praznik donese zdravlje, spokoj i radost svima koji mu pristupaju otvorenog srca i iskrene vere.

BONUS VIDEO:

Kurtijevim policajcima smeta i kada Srbi proslavljaju Božić