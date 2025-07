KAD AVION KASNI NAKNADA MOŽE I DO 600 EVRA: Kakva su prava putnika kod otkazivanja ili pomeranja leta

PUTNICI kojima let na redovnoj avio-liniji kasni više od tri sata ili je otkazan imaju pravo na novčanu naknadu od 250 do 600 evra. Drugačija je situacija kod putovanja čarterom u okviru aranžmana sa turističkom agencijom, gde pravo na kompenzaciju može da se ostvari samo ukoliko neka od usluga nije iskorišćena zbog tog kašnjenja, pa će i visina nadoknade biti određena prema tome.

Foto: D. Milovanović

Povrata novca nema ni u jednom slučaju, ukoliko do pomeranja leta dođe zbog "više sile", poput nevremena, štrajkova, zatvaranja aerodroma, bezbednosnih i drugih rizika. Takođe, putnici nemaju pravo na refundaciju ako su o otkazivanju leta obavešteni najmanje dve nedelje unapred ili im je ponuđeno alternativno putovanje u razumnom roku.

Turisti brinu zbog mogućnosti da bi neki problem u avio-saobraćaju mogao da im poremeti godišnji odmor i često im nije jasno koja su njihova prava ukoliko dođe do otkazivanja ili kašnjenja leta. Kako objašnjavaju u Udruženju potrošača "Efektiva", putnici na redovnoj liniji mogu tražiti naknadu od avio-kompanije u tri osnovne situacije.

- U slučaju kada let kasni više od tri sata, kada je otkazan ili je putniku uskraćeno ukrcavanje protiv njegove volje - kaže predsednik ovog udruženja Dejan Gavrilović. - Visina naknade se određuje prema dužini leta. Najniža je predviđena za one do 1.500 kilometara, i iznosi 250 evra. Za letove na distanci između 1.500 i 3.500 kilometara je 400 evra, dok za najduže letove, preko 3.500 kilometara, putnik ima pravo na naknadu u iznosu od 600 evra.

Ukoliko je poletanje kasnilo dva sata, onda građani imaju pravo na kompenzaciju svojih troškova za hranu i piće na aerodromu.

- Međutim, putnici nemaju pravo na naknadu ako su obavešteni o otkazivanju leta najmanje dve nedelje unapred ili im je ponuđeno alternativno putovanje u razumnom roku, kao i u slučaju vanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbeći - navodi Gavrilović. - Građani treba znaju da moraju da imaju potvrđenu rezervaciju i moraju da se prijave na let najmanje 45 minuta pre planiranog poletanja. Važno je da čuvaju svu dokumentaciju, uključujući kartu, bording pas i potvrde o kašnjenju ili otkazivanju, fiskalne račune za troškove hrane i pića na aerodromu.

Kako objašnjavaju u "Efektivi", tužba za naknadu štete može da se podnese sudu u roku od dve godine od datuma kad je avion sleteo ili je trebalo da sleti. Zahtev može da se uputi direktno avio-prevozniku koji je trebalo da obavi let, u pisanom obliku, a ukoliko on ne odgovori u roku od dva meseca ili odbije isplatu naknade, putnici se mogu obratiti sudu. Zahtev upućen avio-prevozniku nije nužan uslov za pokretanje sudskog postupka već mogućnost, tako da putnik može odmah da pokrene odgovarajući sudski postupak pred nadležnim sudom. Svi kojima je potrebna pomoć, mogu da se obrate i "Efektivi".

Što se tiče kašnjenja čarter leta u okviru turističkog aranžmana, onda putnici imaju pravo da dobiju nadoknadu od turističke agencije ukoliko nije iskorišćena neka od plaćenih usluga. Kao i u slučaju redovnih avio-linija, takva refundacija je moguće samo kada postoji zakašnjenje veće od tri sata, a nema povrata novca ukoliko je do pomeranja došlo zbog "više sile".

U turističkim agencijama kažu da je prema zakonu organizator putovanja odgovoran za sve usluge u okviru aranžmana. Međutim, situacija je znatno kompleksnija kada se radi o avio-prevozu, nego kada je u pitanju autobus, gde agencija lako može da nađe zamenu.

Naš Zakon o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju ne definiše precizno da putnici imaju pravo kod zakupljenih aviona da dobiju naknadu, osim ukoliko neka od usluga nije iskorišćena zbog tog kašnjenja.

Na primer, u situaciji kada je kašnjenje dovelo do toga da je neko izgubio jedan ili dva obroka i pola dana. Bitno je drugačije kada putnik umesto u 23.00 stigne u 2 časa posle ponoći, gde mu praktično nije uskraćena nijedna usluga. U slučaju "više sile" nema nadoknade, ali praksa je da organizatori putovanja, iako nemaju obavezu, to kompenzuju putem nekih dodatnih izleta ili na drugi način. Trude se da putnici ne budu na gubitku i da ih zadrže kao klijente.

Prema cenovniku UKOLIKO zbog kašnjenja čarter leta u okviru turističkog aranžmana nije iskorišćena neka od plaćenih usluga, refundacija će se računati prema tome. Ukoliko je neko izgubio dan, a prosečan boravak u hotelu je, na primer, od 60 do 80 evra, onda će i naknada organizatora putovanja biti u tom rasponu. Kako objašnjavaju u turističkim agencija, građani bi često želeli da nadoknade i neku nematerijalnu štetu, ali ona se ne refundira na taj način, već isključivo sudskim putem, to je vrlo teško dokazati na sudu bilo gde u svetu.