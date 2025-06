PRUGA ZA VELIKE BRZINE OD NOVOG SADA DO SUBOTICE: Uskoro će biti puštena u saobraćaj sa kvalitetom na najvišem nivou (VIDEO)

UZ podršku i brigu vlada i svih društvenih krugova Srbije i Kine, kao i zajedničkim naporima graditeljskih timova obe strane, pruga za velike brzine od Novog Sada do Subotice uskoro će biti puštena u saobraćaj sa kvalitetom izgradnje na najvišem nivou.

Nakon puštanja u saobraćaj, ova pruga će u velikoj meri poboljšati uslove putovanja stanovništva duž deonice Beograd – Subotica i dalje podstaći ekonomski i društveni razvoj.



U periodu od 23. septembra do 10. oktobra 2024. godine, stručni tehnički tim kompanije DBST (DB Systemtechnik) sproveo je dinamičko testiranje pruge za velike brzine od Novog Sada do Subotice u trajanju od tri nedelje. Rezultati testiranja sistema svih struka — gornjeg stroja, kontaktne mreže, sistema telekomunikacija i signalizacije — bili su odlični. Pruga je pokazala ugodnu i stabilnu vožnju, a svi tehnički parametri ukazuju na to da pruga od Novog Sada do Subotice ispunjava evropske tehničke železničke standarde, a naročito zahteve za brzinu od 200 km/h u eksploataciji.

Prilog 3: Naslovna strana izveštaja o dinamičkom testiranju – DBST

Dana 15. novembra 2024. godine, nakon sprovođenja sveobuhvatne kontrole kompletnog projekta — uključujući detaljnu proveru i ocenu faze projektovanja, faze izgradnje, kao i svih povezanih proizvoda — i nakon pažljive analize izveštaja o dinamičkom testiranju koji je sačinio DBST, notifikovano telo za ocenu usklađenosti sa propisima Evropske unije (NoBo), kompanija Ricardo iz Holandije, izdalo je konačne sertifikate o usklađenosti sa Tehničkim specifikacijama interoperabilnosti (TSI) EU za podsisteme: infrastruktura (INF), energija (ENE) i sisteme telekomunikacije i signalizacije (CCS). Ovo znači da brza pruga Novi Sad – Subotica u potpunosti ispunjava zahteve Tehničkih specifikacija interoperabilnosti železnica Evropske unije.

Prilog 4/5/6: NoBo sertifikati



Dana 25. novembra 2024. godine, nakon što je sprovedena sveobuhvatna provera usaglašenosti podsistema infrastrukture (INF), energije (ENE) i podsistema telekomunikacija i signalizacije (CCS), imenovano telo Republike Srbije za ocenivanje usaglašenosti (DeBo) izdalo je sertifikat o usaglašenosti brze pruge Novi Sad – Subotica sa nacionalnim standardima. Ovo predstavlja zvaničnu potvrdu da je ova deonica u skladu sa propisima Republike Srbije. Prilog 7/8/9: DeBo sertifikati





Pored toga, ovlašćeno telo za ocenu rizika (AsBo) završilo je pregled relevantne dokumentacije za podsisteme INF, ENE i CCS, uključujući definicije sistema, identifikaciju opasnosti, analizu rizika i procenu rizika. Na osnovu toga, 3. decembra 2024. godine izdat je izveštaj o oceni bezbednosti za podsistem energije (ENE), a 12. decembra 2024. godine i izveštaji za podsisteme infrastrukture (INF) i telekomunikacija i signalizacije (CCS). Nakon što nadležne institucije završe izveštaj o proveri statike objekta stanice Novi Sad, AsBo će izdati i konačni izveštaj o oceni bezbednosti.

U ovom trenutku predstavnici Investitora, Nadzora i Komisije za tehnički pregled ovog objekta sprovode relevantne preglede. Nakon izdate upotrebne dozvole, koja se izdaje na osnovu pozitivnog izveštaja komisije za tehnički pregled, pruga će zvanično biti puštena u saobraćaj.

U poslednje vreme, pojedini mediji su senzacionalno izneli tvrdnje o nedostacima na brzoj pruzi Novi Sad – Subotica, što dovodi javnost u zabludu. U Opštim uslovima ugovora Međunarodne federacije inženjera konsultanata (FIDIC) jasno je definisan pojam „roka za prijavu nedostataka“ (Defects Notification Period), u kojem je Izvođač obavezan da otkloni uočene nedostatke nakon završetka radova. Ovaj mehanizam odražava međunarodni konsenzus u upravljanju projektima — završetak radova ne znači da nema nedostataka, već da se kvalitet projekta kontinuirano unapređuje kroz naknadne aktivnosti, kako bi se obezbedilo uspešno funkcionisanje projekta. U praksi izvođenja građevinskih projekata, postojanje određenih nedostataka je normalno, ali to ne znači da projekat ne ispunjava uslove završetka. Prema važećim FIDIC ugovornim odredbama, završetak radova podrazumeva da projekat ispunjava ugovorene funkcionalne i osnovne standarde završenosti, a ne da projekat bude „bezgrešan“ u trenutku završetka. Stoga, čak i ako u fazi završetka postoje manji, nekritični nedostaci, oni ne utiču na prijem i predaju projekta. Prema Komercijalnom ugovoru potpisanom između kineske i srpske strane, nakon završetka i predaje projekta Investitoru, počinje jednogodišnji rok za prijavljivanje nedostataka, u kojem će Izvođač otklanjati uočene nedostatke.

Zbog urušavanja postojeće betonske nadstrešnice na stanici Novi Sad, puštanje u saobraćaj brze pruge Novi Sad – Subotica je više puta odlagano. Problemi koje su pojedini mediji naveli u vezi sa kosinama nasipa, u stvarnosti se odnose na oštećenja humuziranog sloja postavljenog radi ozelenjavanja, koji je usled intenzivnih i dugotrajnih padavina bio ispran. Ovaj nedostatak ne predstavlja problem u kvalitetu samog nasipa. Izvođač je 13. maja završio sanaciju, što je potvrdio i Nadzor. Informacije koje su pojedini mediji naveli su zastarele.

Prilog 10/11/12: Fotografije nakon završene sanacije

Dana 25. maja, Investitor, kompanija Infrastruktura železnice Srbije, ponovo je izvršio merenje stanja koloseka na brzoj pruzi Novi Sad – Subotica. Rezultati merenja pokazali su da je stanje koloseka dobro i da u potpunosti ispunjava projektom predviđene standarde.

Tokom izgradnje brze pruge Novi Sad – Subotica, izgradnjom velike baze za polaganje koloseka i primenom velike automatizovane mehanizacije za polaganje koloseka, omogućeno je „industrijsko“ zavarivanje šina i automatizovano polaganje šina dužine 250 metara. Ova tehnologija značajno je doprinela većoj ravnomernosti koloseka i udobnijem doživljaju vožnje. Pored toga, na osnovu iskustava sa izgradnje deonice Beograd – Novi Sad, radovi i testiranja na sistemu napajanja, kontaktnoj mreži i sistemu telekomunikacije i signalizacije dodatno su optimizovani. Brza pruga Novi Sad – Subotica će putnicima pružiti još kvalitetniju i udobniju uslugu i iskustvo.