DETALJAN CENOVNIK: Cene jagnjećeg i prasećeg pečenja pred Vaskrs - evo koliko košta sveže meso

KO želi da za Vaskrs na trpezi ima pečenje trebalo bi da pripremi pozamašnu svotu novca, jer je kilogram prasetine najmanje 2.000 dinara, a jagnjetine 2.600.

Sve naravno zavisi od mesta gde kupujete, pa tako neki pečenjari traže za praseće pečenje i po 2.600, dok jagnjeće dostiže maksimalan iznos od 3.600 za kilogram.

Ove cene važe za unutrašnjost Srbije, dok su u Beogradu nešto više. Tako na primer, praseće pečenje u prestonici košta od 2.100 do 2.800 dinara po kilogramu, a jagnjeće od 2.800 do 4.000 dinara za kilogram.

Uslužno pečenje mesa pred velike praznike se obično naručuje unapred, a oni koji to još nisu učinili, imaju još malo vremena jer je Vaskrs pred vratima.

Cene mesa u prodavnicama

Što se tiče svežeg mesa, cene svinjetine u maloprodaji se kreću od 650 do 900 dinara po kilogramu, što zavisi od trgovine u kojoj kupujete.

Cenovnik mesa koje se najčešće kupuje na kilogram:

- svinjska leđa sa kostima od 450 do 600 dinara

- plećka bez kostiju od 550 do 840 dinara

- but bez kostiju se prodaje od 480 do 900 dinara

- cena svinjskog filea od 700 do 1.100 dinara

- ćevapi od 350 do 600 dinara

Cene mesa variraju u zavisnosti od dela zemlje. Prasadi ima dovoljno, a cena se kreće od 350 do maksimalnih 450 dinara po kilogramu. Cena jagnjadi je nešto viša i iznosi od 500 do 600 dinara za kilogram, koliko će očekuje da će dostići pred sam Vaskrs.

Protekle sedmice na stočnoj pijaci u Čačku je zabeležen rast prodajne cene prasadi telesne mase do 15 kilograma na 400 din/kg i prasadi od 16 do 25 kilograma na 300 din/kg. Prasad težine od 16 do 25 kilograma bila su jeftinija u odnosu na prethodni period na stočnoj pijaci u Loznici, gde je dominirao iznos od 450 din/kg.

Cene jagnjadi su bile stabilne, ali je u određenim delovima zemlje došlo do pada cenovne vrednosti, na primer u Loznici. Koštali su 530 dinara po kilogramu, podaci su STIPS-a.

